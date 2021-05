Nuevas Ideas monopoliza puestos claves en las comisiones

Un monopolio de todos los puestos claves dentro de las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa tiene Nuevas Ideas.

Así lo hace constar el protocolo de entendimiento que ese partido, afín al Gobierno, acordó con otros tres institutos políticos: Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

"Que este Órgano Fundamental del Estado está obligado a materializar la voluntad popular en la integración de la junta directiva y de las comisiones de trabajo, de manera que la mayoría suficiente para deliberar y tomar resolución sea un reflejo proporcional y plural de la Asamblea Legislativa en pleno", plasmaron los partidos del bloque aliado en el protocolo de entendimiento que acordaron el 1.º de mayo y del cual LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia en su poder.

Manteniendo las 20 comisiones de trabajo permanente, a pesar de que hace algunos días Nuevas Ideas habló de disminuirlas, en el documento puede constatarse que en las 20 instancias el partido afín al Gobierno tiene los puestos claves, es decir, las presidencias, secretarías y relatorías. Sobre estos puestos recae la responsabilidad de instalar una sesión de trabajo y de definir su agenda a tratar.

“No podíamos nosotros como junta directiva determinar a qué comisión quería quién porque no habían enviado nada. Eso de que no se les escucha, eso de que no se les pregunta es una falsedad, se les preguntó, está registrado”.



Rodrigo Ayala, Diputado de Nuevas Ideas.

Aparte de que los diputados de Nuevas Ideas van a estar en esas posiciones, también ocupan las primeras tres o cuatro vocalías en cada una de las comisiones.

Aunque el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, dijeron el pasado lunes que estos puestos estaban repartidos entre los partidos que firmaron el pacto, este rotativo pudo contrastar que esas aseveraciones son falsas.

La participación del resto de partidos, incluso de los que están aliados a Nuevas Ideas, está disminuida a máximo dos diputados en algunas comisiones.

Por ejemplo, en la comisión política que es de donde salen los dictámenes para elegir funcionarios de segundo grado, Nuevas Ideas tiene seis puestos, PCN, PDC, GANA y FMLN tienen uno respectivamente, ARENA tiene dos puestos y VAMOS y Nuestro Tiempo no tienen ninguna participación.

“A la fracción del FMLN nos han dejado 11 comisiones asignadas... En la comisión de hacienda, de salud y de educación no se nos permitió participar”.



Dina Argueta, Diputada del FMLN.

Otro ejemplo es el de la comisión de Hacienda, de donde salen los dictámenes relacionados a cambios en el presupuesto nacional o de alguna institución o las autorizaciones o ratificaciones de deuda. En esta instancia de trabajo legislativa está previsto que haya siete representantes de Nuevas Ideas, uno de GANA, uno de ARENA, uno del PCN, uno del PDC y ninguno en representación de VAMOS, de Nuestro Tiempo ni del FMLN.

La diputada del FMLN, Dina Argueta, sostuvo que a la fracción de la que es parte no le fue consultado cuáles eran las comisiones en las que tenían intenciones de estar representados y que solo les hicieron llegar el protocolo en donde se enteraron que quedaron fuera de varias.

“Hay un balance en las integraciones de las comisiones, particularmente en ese tema nos damos por satisfechos siendo la segunda fuerza política del país, tenemos presencia en todas las comisiones”.



René Portillo Cuadra, Jefe de fracción de ARENA.

El diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, sostuvo que sí les consultaron a las fracciones pero que estas no dieron ninguna respuesta. "Eso de que no se les escucha, eso de que no se les pregunta es una falsedad, se les preguntó, está registrado", aseguró Ayala.

El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, manifestó que están conformes con la distribución de diputados por comisión debido a que ellos sí tendrán al menos un representante en cada una de las 20 instancias.

En el documento del protocolo también quedó plasmado que anualmente tiene previsto disminuir en 20 % el gasto presupuestario. Una de las formas que planean hacer esto es restringiendo asignaciones relativas a viajes, dejando de pagar bonos a diputados y teniendo contratos de trabajo de un año.