Nuevas Ideas negó votos a pronunciamientos para celebrar beatificaciones

Previo al acto de beatificación del padre Rutilio Grande, y de sus acompañantes Manuel Solórzano y Nelson Lemus, así como del padre Cosme Spesotto, Nuevas Ideas negó sus votos para que la Asamblea Legislativa emitiera un pronunciamiento en reconocimiento a la obra y trabajo que estos realizaron en El Salvador.

Las iniciativas fueron presentadas por el FMLN, que solicitó que ambas fueran aprobadas con dispensa de trámite en la sesión plenaria del pasado martes.

Sin embargo, pese a la petición de la diputada Anabel Belloso, la iniciativa no contó con los votos suficientes para que se aprobara la modificación de agenda y fueran discutidas en el pleno y aprobadas con la dispensa, al reunir solo 13 votos a favor. Además, hubo un voto en contra.

Pese a la votación en contra, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), no siguió el proceso tal como lo mandata el Reglamento Interior del órgano de Estado.

Este considera en el inciso 1 del artículo 72 que: "Cuando un diputado lo solicite, el texto completo de la moción podrá ser leído por un secretario de la Junta Directiva". En el proceso, cuando un legislador solicita la dispensa, primero se lee el contenido de la pieza y luego se vota para aprobar o negar que la iniciativa sea discutida en el pleno.

Sin embargo, en el caso de las iniciativas del FMLN, Castro no ordenó a ninguno de los secretarios de junta que leyeran la pieza, sino que pasó directo a la votación sobre si esta era discutida o no.

Ante la situación, Belloso (FMLN) cuestionó la falta de respeto al proceso: "Primero se lee la pieza y luego se vota la consideración de la dispensa. Si no tiene los votos, no se discute; pero debo hacer la observación por próximas peticiones, porque no puede ser que se siga atropellando los procedimientos".

Además, la diputada lamentó que no hubiera disposición para discutir el pronunciamiento, sobre todo por la cercanía de la celebración de la feligresía. "Vamos a vivir un momento que llena de esperanza nuestro país con el acto de la beatificación de nuestros mártires, que ofrendaron su vida por denunciar las injusticias".

Tras el cuestionamiento de la diputada, Castro aseguró que esta podía hacer uso de 20 minutos para pronunciarse por la pieza, de acuerdo al artículo 75 del RIAL, el cual regula las intervenciones durante la distribución de correspondencia, que no es lo mismo que la aprobación de dispensas de trámites.

Sin embargo, Belloso (FMLN) reiteró que no se había seguido el proceso, como sí había sido con otras piezas del oficialismo. "Lo importante era que, como órgano de Estado, se aprobara la publicación en los medios de esta Asamblea", explicó, y señaló que el partido, igual, lo publicará en sus propios canales.