Nuevas Ideas negocia beneficios por votos en Asamblea Legislativa

El diputado Christian Guevera, jefe de fracción de Nueva Ideas (NI) describió, ante la comisión de antejuicio contra los diputados Gerardo Aguilar y José García (NI) que su fracción, en algunas ocasiones, ha concedido beneficios a diputados para lograr los votos que necesitan en algunas propuestas.

Aguilar y García son acusados de cohecho por una supuesta reunión que sostuvieron con Roy García, líder de un partido en formación y representantes de la Embajada de Estados Unidos, según la versión de Nuevas Ideas, para buscar desintegrar la bancada.

De acuerdo con el testimonio de Guevara, en el caso de García, había disconformidad con varias propuestas.

"José Ilofio por lo menos tres o cuatro veces me amenazó que no iba a dar el voto si no le daban algo", dijo Guevara. "Nunca fue una petición como dinero, nunca lo hubo, pero en una negociación tuvimos que ir a darle una refri, inmobiliario, cosas así, para que estuviera más cómodo en la fracción a cambio de que se calmara un poco", agregó.

Además, describió que, pese a que la normativa en la Asamblea es que los vehículos institucionales se entregan el viernes, García utilizó uno durante un mes continuo. Aunque le solicitaron entregarlo, manifestó que lo haría solo si el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, se lo pedía, mencionó Guevara a la comisión sobre el comportamiento de García.

En la misma sesión, la comisión recibió a Caleb Navarro, subjefe de la fracción de NI, quien explicó que antes de que se conocieran los audios de las supuestas reuniones, Aguilar le había informado que había interés por parte de personas de Estados Unidos de ofrecer dinero a miembros de la fracción.

"Hay un combo que están haciendo y el dinero es ilimitado, puede rondar más del millón, dijo que había un combo que están haciendo gente gruesa de Estados Unidos", relató Navarro.