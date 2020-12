Nuevas Ideas pidió una ilegalidad en pacto de coalición

Ilegal. Ese fue el calificativo que magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) utilizaron para describir la petición de Nuevas Ideas (NI) de que su bandera se colocara separada de las otras que representan a los demás partidos con que presentó coaliciones para la elección de diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

"No podemos resolver ninguna solicitud que vaya contrario a lo que la ley expresamente establece. Queremos ser tajantes que no podemos violentar la ley cuando expresamente prohíbe lo que han estado solicitando. Estaban pidiendo algo ilegal", declaró el magistrado del TSE, Noel Orellana.

Ayer, en medio del evento en el que sortearon las posiciones en la papeleta de votación, el enlace de NI con el TSE, Nelson Cárcamo, se levantó de su silla y a viva voz expresó un reclamo porque los magistrados no habían resuelto en torno a un escrito que presentaron para que su bandera no se juntara con otras.

Cárcamo dijo que en el escrito expusieron al TSE que las banderas debían ir separadas "tal cual dice la ley y tal como han sido aprobadas en los pactos de coalición que hemos inscrito para diputados".

"Estamos ante pactos de coalición que han aprobado en el Organismo Colegiado y que dicen claramente que es con banderas separadas porque es un derechos que nos da la ley a participar con banderas separadas, en ningún momento nosotros hemos presentado una propuesta de coalición en donde nuestras banderas vayan juntas", insistió Cárcamo en su intervención durante el evento.

Luego se le pidió al representante de Nuevas Ideas que diera más detalles sobre la denuncia que hizo y sobre la falta de respuesta del TSE, pero contestó que solo daba declaraciones a medios si el partido le autorizaba hacerlo.

Nuevas Ideas, el partido al que endosa su apoyo el presidente Nayib Bukele, optó por coaligarse con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) en cinco de las 14 planillas para elegir diputados de la Asamblea y con Cambio Democrático (CD) para la elección de diputados al PARLACEN, así los inscribió el TSE.

Para calificar de "ilegal" la petición de NI, los magistrados del Tribunal hicieron referencia al artículo 186, literal H, en donde se define que las banderas de los partidos coaligados irán juntas y debajo de ellas se colocarán los nombres y fotografías de cada candidato.

"En ningún caso podrá imprimirse en una misma papeleta más de una vez los nombres, fotografías y banderas", establece el mencionado apartado de la ley.

En esas líneas hizo énfasis la presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez, y añadió que un pacto de coalición no está sobre el Código Electoral.

"Un pacto de coalición no priva sobre una legislación secundaria... En el caso de concejos municipales como no está establecido en la norma, nosotros acordamos que irían, en este caso Nuevas Ideas y GANA, cómo el pacto de coalición lo propuso, respetamos el pacto porque la legislación no establece nada para concejos; pero ya para las diputaciones de PARLACEN y Asamblea Legislativa está clara la ley y no podemos hacer omisión de lo que establece la ley", dijo la presidenta del TSE.

También, el magistrado del Tribunal, Guillermo Wellman, defendió que el proceder de la institución en torno a la petición de Nuevas Ideas está apegada a la ley, además recriminó a Cárcamo por ser "uno de los dirigentes del secuestro" y porque "sigue insistiendo en crear problemas en el evento electoral".