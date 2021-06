Nuevas Ideas pospone discutir aumento al salario mínimo

Nuevas Ideas (NI) pospuso, ayer, una iniciativa para que el salario mínimo aumente cada dos años. El presidente de la comisión, Edgardo Mulato, aseguró que la propuesta se discutirá "si lo tienen a bien" por parte de la fracción cian.

"Vamos a irlo abordando en su momento, para que podamos darle una fecha determinada, si vemos a bien que continúe ,en esta mesa, la propuesta realizada", expresó Mulato.

La iniciativa para que el salario mínimo aumente cada dos años fue presentada por las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, ambas del FMLN.

La consideración de que el tema fuera aparcado fue apoyada por Ángel Lobos (NI), quien mencionó que para poder abordarlo, necesitaban conocer la opinión de actores como el Consejo Nacional del Salario Mínimo; sin embargo, no hubo ninguna propuesta de convocar a miembros de este a la comisión.

"Para hacer este análisis serio, responsable, y no seguirle mintiendo a la población, tenemos que hacer un enfoque de diferentes ámbitos. Considero que hay que escuchar y hacer un análisis minucioso de las diferentes instancias relacionadas con el tema. Por ejemplo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo. No vale la pena venir a esta comisión dando un solo enfoque a un tema tan sensible", comentó el legislador cian.

La negativa fue lamentada por Jaime Guevara (FMLN), quien dijo que la pieza presentada por su fracción era una buena iniciativa para resolver los problemas de la población, relacionados con el aumento de los precios de la canasta básica. Además, criticó que haya temas para los que se acelera la discusión e incluso se omite y para otros no.

"Es algo delicado porque así como tienen otros temas que los meten con dispensas de trámite, este es un tema muy importante que debe de considerarse para ayudar al pueblo salvadoreño", argumentó el legislador.

Así como la discusión por el salario mínimo, Nuevas Ideas también bloqueó en la comisión de legislación la ratificación del derecho humano al agua.