Nuevas Ideas propondrá usar "agentes encubiertos digitales"

Pese a que no mencionarlo públicamente, Nuevas Ideas prepara reformas al Código Procesal Penal para incluir aspectos de temática digital en el abordaje de los delitos, sin haber reformado antes la Ley de Delitos Informáticos, y con claroscuros que podrían dar paso a arbitrariedades, según la opinión de una abogada penalista y de diputados de oposición.

El partido cian ya cuenta, inclusive, con un borrador de reformas. LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia del documento, luego que los mismos diputados de Nuevas Ideas lo leyeran en la comisión de seguridad, pese a que no lo han presentado como pieza de correspondencia para que la junta directiva lo reciba y envíe oficialmente a comisión.

En la reunión de la comisión del pasado 29 de septiembre, los legisladores recibieron al experto en ciberseguridad Víctor Rodríguez. A este le expusieron un documento adjudicado al equipo del diputado Francisco Villatoro (Nuevas Ideas), y que es el que contiene las reformas.

“Sí son necesarias las reformas, el cómo se van a valorar las evidencias digitales dentro de un proceso penal; pero me parece corto el análisis, no estudiado de manera profunda.”



Marcela Galeas, abogada penalista.

Entre las propuestas que podrían ser aprobadas se encuentra el que la acreditación de una prueba pueda ser realizada no necesariamente por un perito, que como medida cautelar se puedan restringir o bloquear cuentas de usuarios, o la utilización de "agentes encubiertos digitales", los cuales serían autorizados por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) sin que medie opinión de un juez.

Todas estas medidas fueron cuestionadas por la abogada Marcela Galeas, especialista en Derecho Penal, quien si bien consideró que es necesario incluir el tema de evidencias digitales en procesos judiciales, consideró que lo primero es modificar la ley y luego proceder con el Código Procesal Penal.

"Me llamó la atención bastante que establecen que se puede acreditar la autenticidad por medio de ‘prueba testimonial de la persona que intervino directamente en la elaboración, generación o transmisión de la evidencia digital’. Esto me llama la atención porque debe atenderse a un peritaje técnico", apuntó.

Galeas explicó que si bien la propuesta de reforma agrega luego que un perito puede también participar para acreditar la autenticidad de una prueba, eso significa que no necesariamente pueda ser así siempre. "Me llama muchísimo la atención: cómo es posible que una persona cualquiera, sin ser experta en el área, pueda acreditar la autenticidad de una evidencia digital", cuestionó.

“Podría dar paso, tomando en cuenta el contexto en que estamos, que las opiniones que cuestionan al gobierno podrían convertirse en personas que sufran otro tipo de persecución, ya penal”.



Anabel Belloso, diputada del FMLN.

Además, la penalista apuntó que el que una persona reconozca haber grabado un video o un audio no funciona para acreditarlo como prueba judicial. "Para llegar a acreditarlo, se tiene que obtener la extracción por medio de manera lícita, y se tiene que incorporar por medio del peritaje al proceso", indicó.

Luego, Galeas también cuestionó que la propuesta elaborada por Nuevas Ideas cree la figura de "agente encubierto digital", sobre todo porque estas podrán ordenarse por medio de la FGR y no por juez. "Es totalmente discrecional. No dependería de una orden judicial. Quedaría a criterio del fiscal o de la PNC", comentó.

Pese a lo anterior, en defensa del uso de la figura, el experto en ciberseguridad consultado por los legisladores cian admitió que hay dudas de si se puede actuar así en el mundo digital, y aunque no valoró la ausencia de permiso de un juez para llevar a cabo la operación, sí indicó que un agente encubierto puede obtener pruebas aprovechando que nadie le pedirá identificarse en el mundo digital.

“Estas reformas nos van a servir para impulsar la obtención de pruebas y facilitar que se pueda judicializar los delitos que estas personas cometan. Va hacia la evidencia digital”.



Francisco Villatoro, diputado de Nuevas Ideas.

Finalmente, el borrador también plantea que, como medidas cautelares, un juez pueda ordenar en cualquier etapa del proceso la restricción o el bloqueo de las cuentas o perfiles de las personas investigadas. Según Galeas, esto está mal planteado, ya que bloquear una cuenta implica perder todo su contenido; por tanto: perder las potenciales pruebas.

Dado todo lo anterior, las alarmas saltaron en las voces de la oposición, en la que Anabel Belloso (FMLN) cuestionó que se estén discutiendo estas reformas en comisión sin haber socializado el documento para su discusión pública.

"Nos parece bastante riesgoso en el sentido que es bien ambiguo y podría prestarse a muchas circunstancias, en el derecho de la población al bloquearle cuentas en redes sociales, con la excusa que habrá una investigación", apuntó.

Luego, Belloso también recordó que Bukele no quiso sancionar la Ley para la protección de datos personales. "Este gobierno no la quiso sancionar cuando fue emitida por la Asamblea. Obviamente no tienen la intención de garantizar esos derechos. Mientras menos protección haya, hace un uso abusivo también de la información de la población", apuntó.