Nuevas Ideas trabaja reformas a ley de patrimonio cultural

Nuevas Ideas trabaja una propuesta de reformas a la Ley de Protección al Patrimonio. Así lo dijo ayer la diputada Suecy Callejas (NI), al participar como invitada de la comisión de cultura de la Asamblea, en su calidad de exministra.

Según la legisladora, la idea es que no sean declarados como patrimonios lugares que no reúnen requisitos. "Tenemos que ver las experiencias de países que están más avanzados que nosotros en la investigación arqueológica para determinar esos distintos niveles de protección y que no sea una protección arbitraria", mencionó.

"En El Salvador, casi cualquier lugar donde metas una piocha, una pala, hay patrimonio arqueológico", mencionó la legisladora. Su cuestionamiento fue compartido por la cuenta de Twitter de la Asamblea, pero luego fue borrado.

Actualmente, el GOES se enfrenta a un problema, debido a que para construir la nueva Biblioteca Nacional —que será donada por China— deben derribar el actual edificio de la misma; pero este ha sido declarado como patrimonio cultural, por lo que goza de protección. El gobierno no ha explicado cómo justificará su demolición.