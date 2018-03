Nueve asesinatos en las últimas horas en tres departamentos de El Salvador

Al menos nueve asesinatos en diferentes lugares han sido reportados en las últimas doce horas por las autoridades de El Salvador.

SAN SALVADOR

Uno de los más recientes, ocurrido esta mañana, es el asesinato de un hombre entre las calles El Progreso y El Amatillo del municipio de Mejicanos.

Foto LPG/Ángel Gómez

La víctima aún no ha sido identificada. De acuerdo a la información preliminar, la víctima -que no ha sido identificada- iba caminando y se detuvo a comprar en una tienda, a eso de las 5:30 a.m. Un hombre que lo seguía le disparó una sola vez en la cabeza, acto que fue suficiente para provocarle la muerte inmediata.

Foto LPG/Ángel Gómez

El homicida fue capturado infraganti por una patrulla que pasaba por la zona.

Billar donde fue asesinado un joven en Apopa. Foto LPG/Francisco Alemán

En Apopa fue asesinado anoche un joven de 23 años identificado como Denis Alejandro Vásquez López, al interior del Billar Play Town, ubicado en la sexta calle poniente del barrio El Centro.

Foto LPG/Francisco Alemán

El joven se encontraba departiendo cuando lo asesinaron con arma de fuego.

Foto LPG/Francisco Alemán

Por otra parte, el cadáver de una mujer fue encontrado envuelto en una sábana en el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, en la jurisdicción del municipio de Ciudad Delgado. El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este sábado.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que personal de al sede en San Marcos procesó en la madrugada el hallazgo de otro cadáver en el kilómetro 9 de la carretera a los Planes de Renderos. La institución no precisó el género de la víctima.

LA LIBERTAD

Además, el conductor de un microbús "pirata" fue asesinado hoy a eso de las 6:00 de la mañana en el cantón San Andrés del municipio de Ciudad Arce (La Libertad). Una fuente policial dijo que la víctima es Rodil René Pineda, de 40 años.

En la escena fueron encontrados casquillos de arma de fuego calibre 9 y 45 milímetros. "Encontramos el microbús solo y el señor que está ahí en el suelo (...) a este señor lo han de haber ubicado por alguna razón pero no sabemos cuál es (...) no sabemos qué problemas habría tenido con pandilleros", dijo una uente policial.

Aún no se ha determinado si el microbús que presta servicio entre las zonas conocida como La Placita y El Conacaste iba con pasajeros cuando ocurrió el asesinato.

Dos personas fueron asesinadas anoche en Teotepeque, La Libertad. Foto LPG/Francisco Alemán

En el municipio de Teotepeque fue cometido un doble homicidio, en el caserío Los Izotes. No se conocen más detalles de este hecho.

Foto LPG/Francisco Alemán

SONSONATE

En el occidente de El Salvador, un hombre fue asesinado en el cantón Metalío del municipio de Acajutla, informó esta mañana la Fiscalía.

También, una mujer fue asesinada en el caserío San Luis Arriba del municipio de Izalco. El crimen fue cometido con arma de fuego, detalló la institución.