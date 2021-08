Nueve de 16 militares dicen no sentirse agraviados por movimientos en FAES

Aunque no desmienten los movimientos y la rotación de cargos en la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), nueve coroneles insisten que no se sienten "marginados por la institución" y justifican su lealtad, obediencia y subordinación a las órdenes emanadas por sus superiores, luego de una serie de cambios al interior del estamento militar que LA PRENSA GRÁFICA reveló el pasado 3 de agosto.

"Como militares profesionales estamos conscientes que nuestro trabajo requiere sacrificio, disciplina y plena subordinación al superior y al cumplimiento de las órdenes legales que nos imparten", agregaron los coroneles Víctor Orellana, David Moreno, Milton Azmitia, Ramón Gutiérrez, Juan Escalante, Nilton Gálvez, José García y Raúl Torres, junto al mayor Carlos Luna, quienes firman la carta enviada a esta redacción bajo una solicitud de derecho de respuesta el pasado 5 de agosto, en plena celebración de las fiestas agostinas.

El 3 de agosto LPG publicó una nota en la que tres fuentes afectadas por los cambios, y que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a este medio que al menos 16 coroneles habían sido removidos de sus puestos y habían sido enviados a oficinas de reclutamiento a nivel nacional. Los nuevos cargos y los movimientos, según las fuentes, no se correspondían con sus rangos y en realidad buscaban apaciguar un movimiento de oficiales críticos con la conducción del Ejército, que bajo la tutela del ministro Francisco Merino Monroy ha actuado bajo designios más políticos que técnicos, como la toma militar de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero de 2020.

El 4 de agosto Luna, Azmitia y Orellana hicieron llegar a nuestra redacción peticiones individuales de respuesta y se les concedió el derecho. Un día después, el 5 de agosto, nueve de los 16 coroneles mencionados enviaron una misiva, esta vez en conjunto, para exponer que "rechazan las aseveraciones que ese medio (LPG) y la periodista hacen y que pretenden crear una idea que los oficiales no estamos de acuerdo con las políticas giradas al mando militar".

Los oficiales no niegan los cargos de jefes de reclutamiento a los que han sido enviados. De hecho dejan como número de contacto el de la Dirección General de Reclutamiento y Reserva de la FAES, al cual LPG consultó la semana pasada sobre la situación de ellos, sin obtener respuesta. Pese a ello aseguran no sentirse inconformes con los nuevos puestos porque "está claro que el grado no es la razón fundamental para asignar a un cargo".

También aclararon que los nueve firmantes no fueron consultados antes de la publicación, lo cual es cierto porque como ya se dijo los nombres fueron confirmados a LPG por otras tres fuentes que este medio tiene derecho a mantener en reserva como parte de un secreto profesional que respalda a la libertad de prensa.

En el escrito los coroneles también denuncian que se sienten insultados al considerar que al ser nombrados como jefes de una oficina de reclutamiento han sido marginados por los altos mandos de la FAES, pues consideran que "cualquier rango o empleo por limitante que sea es digno de la persona que lo realiza". A la vez sostienen que los señalamientos perjudican su "prestigio, honor e imagen dentro de la profesión y la sociedad".

En un escrito aparte, enviado también el 5 de agosto, el coronel Juan Escalante asegura que él no ha "solicitado la baja", "ni mucho menos ha expresado ningún tipo de inconformidad". Escalante también firmó después la misiva enviada en conjunto.