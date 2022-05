Nueve meses sin Rayos X en hospital de Sonsonate

El Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) denunció que el hospital de Sonsonate lleva casi nueve meses sin una máquina de Rayos X. Pacientes de la unidad de emergencia se están viendo afectados.

La gremial explicó que, en agosto de 2021, la máquina dejó de funcionar. Esto fue informado a la jefatura del hospital, pero hasta la fecha no ha sido resuelto el problema.

La directora del hospital sonsonateco les dijo que para paliar la situación les enviarían un portátil del Hospital El Salvador, "pero hasta el momento no hay nada", indicó un miembro del sindicato.

Mientras tanto, los pacientes tienen dos opciones para realizarse sus exámenes de Rayos X: optar por una clínica privada o asistir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Sin embargo, no todos los pacientes están teniendo acceso a dichos exámenes, ya que lo hacen en grupos de 10 y, si no están completos, no los envían. Además, no hay ambulancias suficientes para movilizar a los usuarios.

La mayoría de las personas que requieren el servicio son pacientes de la unidad de Emergencias: "Ahí van encamados, de cirugía, embarazadas", detallaron líderes sindicalistas.

A diario, no menos de 50 pacientes necesitan de esas máquina desde horas de la mañana hasta horas de la noche.

Ante la situación, los médicos solicitaron que se dé una pronta solución a petición hecha desde agosto del año pasado.

"Necesitamos un aparato nuevo (...) ya se va a cumplir un año desde que no hay Rayos X", reiteraron.

LA PRENSA GRÁFICA buscó al MINSAL para pedir explicaciones sobre la problemática y la Dirección de Comunicación prometió hacer las gestiones, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.