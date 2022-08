Nueve personas lesionadas en choque entre bus R 302 y microbús en Jiquilisco

Nueve personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, fue el resultado de un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles 31 de agosto en kilómetro 96 y 1/2 de la carretera del Litoral, en la jurisdicción de Jiquilisco, Usulután.

El percance ocurrido aproximadamente a las 6:00 a.m involucró a un microbús particular y un autobús de la ruta 302, que hace su recorrido de Usulután a San Salvador y viceversa, en un hecho en el que la Policía Nacional Civil (PNC) no ha informado sobre quién fue el responsable.

El percance ocurrido aproximadamente a las 6:00 a.m involucró a un microbús particular y un autobús de la ruta 302. Foto cortesía.

“Inspeccionamos la escena para determinar la responsabilidad de los conductores de un bus y un microbús involucrados”, informó la PNC vía Twitter, que también señaló que los nueve lesionados fueron llevados a diferentes centros hospitalarios usulutecos.

Hasta el momento, la PNC no ha detallado cómo habría ocurrido el percance vial. También se desconoce el estado de salud de los lesionados.