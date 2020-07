Nuevo Hospital El Salvador sin lavandería

Personal del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, que pidió anonimato, denunció que les están llegando a dejar la ropa del recién inaugurado Hospital El Salvador, para que la laven.

El nuevo centro asistencial no cuenta con un área de lavandería, según manifestaron los denunciantes, y por esa razón han tenido que enviar sábanas y ropa de pacientes con covid-19 al hospital infantil para que la laven. Pero no es el único hospital desde el que les están llevando ropa. También están recibiendo prendas del Hospital Nacional Rosales. El problema es que no les proveen de trajes de protección adecuados para evitar contagios.

"Al personal de lavandería no se le está proporcionando un EPP (equipo de protección personal) adecuado para trabajar con las máquinas donde se desinfectan esas ropas", manifestó la persona denunciante, quien por temor a represalias insistió en que no se publicara su nombre.