Nuevo Israel... un añejo problema de una comunidad

Un gato escarba la tierra húmeda en el costado sur de la comunidad Nuevo Israel, justo donde se desplomaron varias viviendas el fin de semana por el impacto de la tormenta tropical Amanda. Rastreará un trozo de comida, un animal, juega. ¿Quién sabe qué hace? Allí donde ahora prevalece hierro retorcido, láminas, colchones de cama, almohadas, huacales y muchas otras cosas, el felino luce entretenido. No lo inquietan las pringas que caen, ni el asomo tímido que un opacado sol hace un instante. Escarba, como se ha escarbado año tras año la roída situación social y económica de la Nuevo Israel.

Apuñadas sobre una calle de por lo menos un metro y medio de ancha, las casas en esta comunidad son el pintoresco reflejo de que el progreso ha pasado lejos, año con año, por esta zona capitalina.

Gema Cordero mira hacia el fondo de la quebrada Arenal Montserrat todavía incrédula de lo que perdieron, pero agradecida de que salvaron sus vidas. No han hecho recuento de pérdidas, parece que no sale del asombro. La casa es un desastre, el agua subió a más de la mitad de la vivienda, dañó electrodomésticos, muebles y muchas cosas. Vive con su mama y otras cinco personas, entre ellos un joven con discapacidad. Todos se salvaron.

Gema, tiene 24 años, no trabaja por que debe de cuidar a su hermano, quien a los 13 años está inmóvil y debe asistirlo por completo. La joven dice que el adolescente permanece en casa, no recibe terapias pues en FUNTER no lo aceptaron y en el ISRI le dieron el alta, sin saber por qué, al cumplir 11 años.

Por el momento solo se mudó a la casa de enfrente con su hermana, se siente segura allí, su madre y el joven se fueron con una tía. Nadie fue a los albergues, "es muy inseguro por esto del covid-19".

La Comunidad Nuevo Israel es un contraste de viviendas en la ribera del Arenal Montserrat, al sur del bulevar Venezuela y dividida por la avenida Las Amapolas. Una hilera de casas de dos plantas se antepone a las que han quedado casi en el aire con el desprendimiento de tierra. Es un paraje variopinto. Todavía cuelgan adornos de navidad, una que otra pared tiene el cuero de un animal pegado, las aceras son angostas, las casas pueden ser de construcción mixta o de láminas y un vistazo al interior muestra lo reducido de las salas, en muchos casos con muebles antiguos y aparatos electrónicos modernos, las antenas del sistema de cable lucen en muchos de los techos.

Gema se siente segura allí, a pesar de que solo un metro y medio o dos los separen del lugar del desastre. "En esas casas, no pasó nada, en estas otras sí", dice al mostrar su vivienda, "hasta se siente que truena como que se van a terminar de caer. Aquel poste de la electricidad deberían de quitar pues puede jalar los otros", dice al comentar sobre uno que está del lado e inclinado en la zona del deslave.

Su familia está dentro de las cincuenta a las que el presidente Nayib Bukele les prometió la reconstrucción. Confía que lo harán. Ayer la ministra de Vivienda, Michelle Sol, llegó a la zona para hacer una evaluación. También asistió el ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez, para apoyar la otra cartera.

"Tenemos a todos nuestros equipos buscando y recibiendo información de cuántas familias han sido afectadas por las pérdidas en sus viviendas", dijo la ministra, en alusión a todos los afectados, no solo los de la comunidad Nuevo Israel.

Rodríguez por su parte dijo que el respaldo del MOP se daría con los estudios de suelo para las futuras construcciones. Sol ya había adelantado que se tiene un terreno del estado para las nuevas viviendas, pero los datos precisos para la construcción de las casas deben esperar el balance completo de los daños por la tormenta.

El deslizamiento sucedió al lado de la quebrada Arenal Monserrat.

Ayer muchos vecinos regresaban a sus casas para sacar pequeñas cosas necesarias, ropa, algún alimento imperecedero. Nadie sacaba cosas grandes. Gema dice que la persona que murió fue porque regreso a querer rescatar algunas pertenencias y en ese momento sucumbió la casa.

- Vayan hacia allá, dice una mujer que trata de cubrirse de las pringas con una sombrilla completamente destruida.

- Allá también se dañaron muchas casas, explica al señal hacia el poniente de la zona.

Algo lleva entre un delantal que despierta la curiosidad de otras dos mujeres. Hay un cruce fuerte de palabras, que no pasa a mayor problema porque la primera se aleja.

- Deje de andar llevando lo de aquí, no ande de hambrienta, grita una mientras la otra se aleja indiferente y como si no escuchara nada.

No quieren explicar que pasa y el por qué de la pelea. Tampoco quieren identificarse. "Son cosas de vecinos", dice una de ellas.

Hacia el poniente la Nuevo Israel tiene una amenaza más, una armazón de concreto y metal esta sostenida a la orilla de un talud mitad tierra mitad concreto, una gran extensión cubierta con plástico negro.

"Antes era un hotel, pero hoy vive gente allí, lo otro son talleres", dice Claudia Águila al identificar el potencial peligro. Ella también perdió su casa y sus cosas, llego por algunas pertenencias, pero junto con sus dos hijos se albergan temporalmente con la hermana. Es la primera persona de la comunidad que no lleva mascarilla, los demás las portan cubriendo su boca y nariz, otros solo la boca y otros debajo del mentón. Claudia no quiso ir al albergue también por el covid-19.

Se aferra a la promesa del presidente para recuperar su casa, pues perdió todo, hasta el trabajo. Dice que trabajaba en una tortillería en un restaurante y que se cerró incluso antes de la cuarentena, tiene más de 70 días sin trabajo y ahora Amanda golpea su vivienda.

- Venga a ver cómo quedó la casa, dice.

Es pequeña, el techo casi se puede alcanzar con la mano, hay un desorden completo por todo lo que botó la crecentada que entró. Huele a humedad y el piso se siente inseguro, hacia fuera literalmente cuelga la vivienda.

Su esperanza es la de siempre, la de las promesas del momento qu hoy espera les cumplan.

El sol asomó solo un instante, con miedo, como el miedo de los vecinos que irán a la rebusca cuando la tormenta pase, que escarbarán en los escombros para ver que rescatan, que hurgarán en la tierra como el gato que casi hora y media después se mantiene escarbando como si hubiera perdido algo importante que quiere recuperar.

50 viviendas son las que se dañaron por completo en la comunidad Nuevo Israel.