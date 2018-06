Nuevo concejo hereda deuda de $10 millones

La situación financiera de la comuna de Santa Ana hará “zocarse el cincho”, manifestó la alcaldesa Milena de Escalón, por lo que la palabra austeridad será primordial para dirigir a la municipalidad en sus tres años de gobierno. El mejor reflejo de esa realidad es la deuda que hereda el nuevo concejo: $10 millones.

De acuerdo con De Escalón, la mayor parte de este déficit corresponde a compromisos con proveedores de distintos servicios y bienes, con los cuales ya están en pláticas para cumplirles.

“La alcaldía, en este momento, tiene una deuda muy grande con proveedores que tengo que superarla, y eso se hace a través de zocarse el cincho. La Alcaldía de Santa Ana no tiene una deuda exagerada, porque todo el período pasado no tuvo préstamos, porque no estaba la contabilidad al día y entonces no se pudo tener ningún préstamo”, explicó.

De Escalón sostiene que otro de los aspectos que mantienen a la municipalidad con problemas financieros es la mora de contribuyentes por el pago de tasas e impuestos municipales, un problema que también afrontaron las administraciones anteriores, a pesar de las dispensas de pago de multas e intereses por mora que se han impulsado desde hace varias administraciones.

La jefa municipal sostiene que ya solicitó un informe completo sobre el estado de la mora de los contribuyentes y así tener una cifra concreta para tomar las acciones correspondientes que le permitan a la municipalidad la recuperación de dichos recursos.

Del total de la deuda, cerca de $7 millones corresponden a compromisos con los distintos proveedores de la municipalidad, de los cuales cerca de $1.5 millones son por deuda con el administrador del relleno sanitario de Santa Ana, en concepto de servicio de tratamiento de desechos sólidos.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que la Asociación Ecológica de Municipalidades de Santa Ana (ASEMUSA), administradora del relleno, también posee una deuda con la municipalidad santaneca en concepto de impuestos y por la compra del terreno donde funciona el botadero, por lo que se negocia un canje de deuda.

“Le debe a la alcaldía alrededor de $700,000, ahí la deuda va a bajar, hay que saber negociar, hacer un traslape de deudas para poder bajar eso”, indicó.

Además, ya solicitó la realización de un estudio para poder gestionar un crédito a largo plazo y menor interés, para consolidar las deudas de la municipalidad, a la espera de poder tener al día la contabilidad y que la comuna ya sea sujeto de crédito.

“Es una reingeniería financiera que se podrá hacer hasta que tengamos todo el estudio de auditoría que nos están haciendo, todavía no (tenemos al día la contabilidad), pero esperamos que en unos dos meses o tres tengamos al día la contabilidad y eso nos da la posibilidad de optar a recursos prestados”, señaló, y agregó que por el momento la alcaldía cuenta con disponibilidad financiera gracias al FODES y que con este iniciarán aquellos proyectos priorizados en las comunidades.