Nuevo conflicto entre Fiscalía y Policía por resguardo del TSE

La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a instar a la Policía Nacional Civil (PNC) a que, en cumplimiento de su mandato, interviniera en las privaciones de libertad en perjuicio de empleados y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que simpatizantes del partido Nuevas Ideas realizaron el lunes por casi cinco horas, pero no encontró respuesta.

A las 3:45 de la tarde del lunes 30 de noviembre personas afines al partido de Nuevas Ideas estuvieron en los alrededores de las oficinas del TSE impidiendo el acceso de entradas y salidas a los empleados. Los manifestantes mantuvieron las puertas cerradas con candados hasta aproximadamente las 9:00 de la noche.

A raíz del hecho, el fiscal general, Raúl Melara, cerca de las 8:00 de la noche, ordenó a través de su cuenta de Twitter a la PNC tomar acciones legales. Fue hasta entonces que las autoridades policiales intervinieron.

El magistrado del TSE, Guillermo Wellman habló ayer en un entrevista radial sobre el trabajo de la PNC y lo calificó como "actuación tardía". En cuanto a las acciones de los simpatizantes agregó: "esto no fue una expresión de activismo político, esto fue la comisión de un delito de privación de libertad para los funcionarios y trabajadores".

Wellman agregó que el apoyo de la PNC en los hechos no se manifestó hacia el tribunal, más bien parecía estar apoyando la situación. "La policía solo llegó, se quedó afuera y parecía estar apoyando a los manifestantes".

Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, manifestó que no se trataba de una demora en el proceso, sino que la policía había estado presente en los alrededores del lugar. No detalló por qué entonces no agilizaron las acciones contra los simpatizantes.