Nuevo debate sobre la despenalización del aborto

Un nuevo debate por la despenalización del aborto se originó ayer después de que la ministra de Salud, Violeta Menjívar, pidió a la Asamblea Legislativa tomar en cuenta la postura de la diputada del FMLN Lorena Peña.“Pedimos a la Asamblea Legislativa que estudie la propuesta presentada por la diputada Lorena Peña donde se propone que es conveniente que sean incorporados al Código Penal como causal de aborto no punible el aborto terapéutico, el aborto eugenésico y el aborto ético. Consideramos que esta iniciativa de ley no propone el uso indiscriminado del aborto ni tampoco es un planteamiento en sí en favor del aborto, sino a favor de proteger la salud y la vida de las mujeres”, dijo.La diputada viajó a Ginebra, Suiza, para participar en el foro organizado por el Centro de Derechos Reproductivos, donde se midió el impacto de prohibición absoluta del aborto en El Salvador.La otra propuesta, totalmente opuesta, la ha realizado ARENA, partido que busca aumentar las penas hasta 50 años de cárcel para quienes cometan aborto.La ministra reiteró: “No es un aborto indiscriminado... Hay que analizar bien la propuesta. Nosotros en el Ministerio de Salud no promovemos el aborto, nosotros promovemos la vida, promovemos la salud de las mujeres y de eso es lo que estamos hablando”.Según Salud, de aprobarse esta propuesta, el embarazo solo se podrá interrumpir si hay un dictamen médico previo y si hay consentimiento de la mujer, si no, no se practicará. Además, en los tres casos (propuestos) debe ser por un facultativo que practique la interrupción del embarazo.El 29 de enero de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a El Salvador la derogación de leyes que penalizan el aborto en cualquier circunstancia. Según la OMS, esas leyes no están reduciendo los abortos.Virginia Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (CNBES), dijo ayer: “Tenemos materia actual para tener una discusión y un planteamiento en el cual aseguremos que nuestras leyes sean para todos los seres humanos que habitan en El Salvador y que permitan el derecho a la vida de la mujer”, durante un foro organizado sobre el tema.Sin embargo, Sara Larín, presidenta del Movimiento VIDA SV, reaccionó ante el posicionamiento de la ministra Menjívar al decir: “Es preocupante que una funcionaria pública encargada de velar por la salud de los salvadoreños se esté valiendo de los casos clínicos delicados como el embarazo ectópico para concretar las exigencias políticas del partido que está en el Gobierno”.Larín, con extrañeza, cuestionó el posicionamiento de la ahora ministra de Salud. “Es irónico que siendo ella una de las diputadas que en la época de la reforma del artículo 1 de la Constitución de la República votó a favor del derecho a la vida, ahora siendo la funcionaria del partido de gobierno esté pidiendo la legalización del aborto”.La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la semana pasada la demanda que la persona no nacida es sujeta de derechos o tiene personalidad jurídica desde el momento de la concepción hasta antes del nacimiento.