Nuevo director de PNC apostará por "un sistema de disuasión y presencia territorial" para combatir criminalidad: ¿Cómo piensa ejecutarlo?

El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, nuevo director de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguró la mañana de este martes que, con la entrada del Gobierno de Nayib Bukele, la corporación policial tomará un protagonismo más directo en el combate a la delincuencia en El Salvador.

Arriaza Chicas aseguró que el accionar de la PNC, durante el próximo quinquenio, se apegará a las tres líneas de acción establecidas en el Plan Cuscatlán, que son la prevención, combate a la delincuencia y la rehabilitación y reinserción.

Chicas sostuvo uno de los principales rasgos de sus administración será tener mayor presencia territorial en aquellos puntos de El Salvador, donde haya más índices de criminalidad.

"Quiero un sistema de disuasión y presencia territorial en la cual la población ha estado siendo afectada por el flagelo de la delincuencia. No voy a mencionar un lugar, porque no soy quien para estigmatizar los territorios", apuntó Arriaza Chicas durante la entrevista matutina del programa "Frente a Frente" de la cadena TCS.

El nuevo director de la PNC aseguró que este plan de operatividad se articulará en coordinación con las tareas de labores de apoyo que ha brindado la Fuerza Armada desde anteriores gobiernos.

Detalló que la finalidad principal será neutralizar esos lugares para evitar que, una vez intervenidos, el accionar delictivo vuelva a mantener incidencia en esos sitios.

"Vamos a trabajar en conjunto y vamos a entrar a esos territorios con la finalidad de quedarnos. Vamos a actuar en base a la demanda que se tenga. Y vamos a introducir la oferta que tenemos que son los recursos que tenemos", señaló el nuevo jefe policial.

Director de la @PNC_SV, Mauricio Arriaza Chicas, dice aumentará beneficios y categorías para los agentes de la corporación. pic.twitter.com/fEzutT6neE — LPGJudicial (@LPGJudicial) 4 de junio de 2019

Arriaza Chicas admitió que todo estos esfuerzos se aunarán para capturar desde el criminal "más pequeño" hasta el "más grande". Manifestó que esta es una de las líneas de trabajo que el presidente Bukele le ha dado para que la PNC implemente "diferentes mecanismos" para el combate de la delincuencia.

"Hay que actuar en función de un modelo ecológico social. Hay que perseguir a esa persona si no se porta bien. Si comete un error, hay que darle una segunda oportunidad Pero no hay que confundir, no hay que se ingenuos", advirtió.

"Aquello no que no quieran entender que el camino correcto es respetar a Dios y a las leyes, que no sea honesto, honrado, le vamos a tener que intervenirlo con la ley en la mano", agregó.

Sobre el Caso Carla Ayala, Arriaza dijo que el siguiente paso a seguir es atrapar al principal sospechoso, el agente Juan José Castillo. El GRP, según el director de la @PNC_SV, no volverá a funcionar pues la corporación ya tiene otros grupos élites. — LPGJudicial (@LPGJudicial) 4 de junio de 2019

Destacó que estos nuevos planes de trabajo de la corporación policial se basarán se basarán también "uso racional de los medios y armas de fuego". Aseguró que para ello habrá que reavivar la policía rural y dotar de mayores fondos y recursos tecnológicos a la corporación policial.

¿Quién es Arriaza Chicas?

Durante la entrevista en el programa "Frente a Frente", el nuevo director de la PNC detalló que es un funcionario con 34 años de servicio en el Gobierno. Destacó que antes de formar parte de la corporación policial, a inicios de los noventa, se desempeño como teniente en la Fuerza Armada.

Arriza Chicas detalló, además, que ha hecho estudios en Carabineros de Chile, institución encargada de velar por el orden y la seguridad en ese país suramericano. Asimismo, expuso que ha hecho estudios en Estados Unidos para adquirir conocimientos en administración y materia de planes de seguridad.

Durante su carrera policial, ha fungido como subdirector de las Áreas Especializadas de la PNC, como jefe de la región metropolitana de la PNC y como jefe de la División Antinarcóticos (DAN).

Chicas también se vio involucrado a finales de los 90 en un proceso judicial en el que enfrentó cargos por fraude procesal o fabricación de pruebas. Chicas fue acusado de intentar incriminar a un sospechoso de tráfico de drogas -Nelson Comandari-, con el hallazgo de un fusil y droga en la vivienda del implicado.

Por este hecho, dos subinspectores y siete policías, de igual manera, enfrentaron cargos, aunque en diciembre de 1998, un tribunal de justicia los libró de cargos al considerar que no había suficientes pruebas para incriminarlos.