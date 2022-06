Nuevo encargado de negocios EUA ya se encontraría en El Salvador

Tras la finalización de la misión de Brendan O'Brien como encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, su lugar será ocupado, según anunció la embajada, por Patrick Ventrell.El nombramiento de Ventrell fue analizado por Napoleón Campos, experto en temas de política internacional, quien consideró que este es un aviso de los días que se vienen para el país, e inclusive indicó tener conocimiento de que el diplomático ya se encontraría en suelo salvadoreño."Estamos en un momento crítico. Con la llegada del nuevo encargado de negocios a El Salvador, con la Cumbre de las Américas, lo que viene son días duros", apuntó Campos, quien se refirió al currículo de Ventrell. "Se trata, sino el más, de uno de los más conocedores a profundidad de Centroamérica y de El Salvador en particular en el Departamento de Estado. No dudo que algunas cuestiones que sobre él se han señalado, como que es el cerebro detrás de la Lista Engel, y el jefe del equipo que está viendo en su conjunto las sanciones internacionales para detener el desmantelamiento democrático en Centroamérica, las miradas vayan hacia él", indicó Campos, que señaló que no hay casualidades en su nombramiento. "No creo que sea divorciado el arribo de Ventrell a El Salvador, porque estamos a muy poco de conocer el segundo grupo (de la Lista Engel)", precisó Campos.

UN PÚBLICO INFORMADO

DECIDE MEJOR.

POR ESO INFORMAR ES

UN SERVICIO DE PAÍS.

APOYA A LOS CIUDADANOS QUE

CREEN EN LA DEMOCRACIA

Y HAGAMOS PAÍS. Hacemos periodismo desde hace 107 años. Y ahora, como en otros periodos de la historia de El Salvador, el periodismo es fundamental para que la opinión pública se fortalezca.



HAZTE MIEMBRO Y DISFRUTA DE BENEFICIOS EXCLUSIVOS Hágase miembro ahora