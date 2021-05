Nuevo fiscal general propone “revisar papel de la CICIES”

Evaluar el actuar, alcances y facultades del convenio de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (CICIES) es una de las primeras cosas que el recién nombrado como fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que hará para determinar la continuidad de esta.

Ayer en la entrevista Frente a Frente el nuevo fiscal dijo que la CICIES puede continuar su trabajo, pero que la Fiscalía tiene "una posición constitucional". Al ser interrogado si trabajará con ayuda de la Comisión contra la Impunidad se limitó a decir que esta deberá ser evaluada primero a partir de si "ayuda o estorba" con sus acciones a la Fiscalía.

No ahondó en cómo quedarán los casos de corrupción que ya fueron denunciados por la CICIES a la anterior gestión, la de Raúl Melara.

El fin de semana el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró que las reformas y propuestas de ley que buscan prevenir la corrupción en el país presentadas por el comisionado de CICIES, Ronald Ochaeta, son "inexistentes".

Castro aseguró al medio digital Gato Encerrado que dichas propuestas no existen y que el documento presentado solo contenía "ideas" y no era algo formal como tal, por ello no tendrían porqué considerarlo. Esto, a pesar que la CICIES publicó la entrega del docuimento en su cuenta oficial de Twitter.

La Comisión contra la Impunidad fue la encargada de dar los avisos por indicios de corrupción a la Fiscalía, en ese entonces a cargo del exfiscal Raúl Melara, para que este iniciara investigaciones contra varios funcionarios del Ejecutivo y ministerios como el de Salud, a cargo de Francisco Alabí.