Nuevo gobierno busca 8 millones de turistas al año

La ministra de Turismo designada por el presidente que hoy entra en funciones, Nayib Bukele, Morena Valdez Vigil, aseguró que la apuesta para el próximo quinquenio es aumentar a 8 millones de turistas al año, actualmente la cifra llega a los 2.5 millones, según dijo en la entrevista "Frente a frente".

Para Valdez, aumentar el número de turistas significaría, en efecto cascada, dinamizar la economía del país, debido al gasto que los visitantes realizan durante su estancia.

"Un turista promedio gasta alrededor de $113 diarios y se queda entre cinco y siete días. Al incrementar el turismo se reactiva la economía", mencionó la funcionaria, quien tomará juramento este día tras el acto de traspaso de mando.

"El Ministerio de Turismo tiene que ser la plataforma estratégica de país donde se puedan consolidar proyectos de turismo (...) y el reto de todo El Salvador debe ser quitarnos el mito de que a todo lugar donde vamos nos va a pasar algo. Debemos trabajar en redes sociales que se puede visitar todo el país. En México lo han hecho, invitando al turismo europeo a visitar su país brindando un discurso de total seguridad para los turistas", agregó.

La ministra también aseguró que sería un error dejar en el olvido los proyectos y el trabajo que ha realizado la anterior administración, por lo que aseguró: "Vamos a retomar lo bueno, mejorarlo y seguramente tendremos proyectos innovadores".

Valdez Vigil fue anunciada el pasado jueves como nueva funcionaria, la octava en el Gabinete de Gobierno, luego de haber ejercido como directora de Marca País a partir de 2017, en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.

"La verdad yo no lo conocía (al presidente electo), para mí fue una sorpresa cuando me reúno con él y me pregunta si acepto el reto de turismo, ha sido todo un proceso", aseguró la también catedrática.