Nuevo gobierno encontrará una situación “caótica y colapsada” en el Hospital Rosales, dicen médicos

Miembros del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales y del Sindicato de Trabajadores de la Salud, así como el gremio de Enfermería, denunciaron este miércoles la crisis en que se encuentra la institución, de la cual responsabilizan al director del hospital, Mauricio Ventura, y al Gobierno.

La enfermera Carolina Morales, del área de Emergencias, dijo que “no hay medicamentos” y deben cancelar procedimientos a los pacientes por la falta de los mismos.

Morales manifestó que entre los medicamentos que no tienen se encuentra la Buscapina endovenosa, la Dipirona, el Tramadol, el Ácido fólico y el Octreotide. Este último es suministrado a los pacientes con cáncer.

La Buscapina es utilizada para los espasmos agudos del tracto gastrointestinal; la Dipirona es un analgésico y antiinflamatorio; el Ácido Fólico es una vitamina B que ayuda al organismo a crear células nuevas y es suministrado a las embarazadas para prevenir defectos congénitos en el cerebro y columna vertebral de sus bebés, y el Tramadol es utilizado para aliviar dolores moderados o intensos.

“El sistema de salud ha tenido el recurso económico, no el mejor, pero si hubiera sido administrado la situación no sería tan caótica y colapsada como el nuevo gobierno la va a encontrar”, dijo un médico sindicalista.

Morales dijo que la unidad de emergencias del Hospital Rosales permanece colapsada por que la demanda de pacientes supera la capacidad. “Los pacientes se quejan y tienen razón”, dijo.

Reveló que un enfermo puede pasar hasta 10 días en observación esperando ser ingresado por la falta de espacio y también hay pacientes que deben comprar los insumos para pasar a cirugía.

“El problema que tenemos son esos protocolos absurdos en los que si esta persona que tiene el poder en el momento no firma el medicamento no se despacha y al paciente no se le cumple. El paciente se complica y a la persona que se le llama la atención es a enfermería”, dijo Morales.

Los problemas en la red hospitalaria del país son bastante graves, uno de los más recientes fue el sucedido en el Hospital San Juan de Dios, en San Miguel, cuando por las fuertes lluvias, el sistema de tuberias en los techos colapsó, inundando y dejando inhabilitada la Unidad de Cuidados Intensivos del lugar.