Nuevo gobierno hace cuentas para trabajo con la Asamblea

El presidente electo Nayib Bukele no comenzará su mandato el próximo 1.º de junio sin apoyo puesto que el tablero en el interior del palacio legislativo ha comenzado a moverse a su favor, luego de que algunos diputados y fracciones políticas hayan dado su apoyo al exalcalde de San Salvador de manera abierta.

Son alrededor de 26 los diputados que han expresado que darán respaldo al próximo mandatario, incluyendo algunos de la bancada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como Milena Mayorga y Arturo Magaña, quienes abiertamente han afirmado que apoyarían proyectos que vayan en beneficio de la población.

De esta manera Bukele, además del apoyo recibido por la bancada de GANA durante la campaña política, también ha encontrado un respaldo del grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional (PCN) que el pasado miércoles anunció, por medio de Mario Ponce, que "apoyarán en lo que se pueda".

"Hay que revisar cuál es la agenda y en qué podemos apoyar, en aquello que obviamente no tenga los suficientes elementos con los cuales no nos convenza, por supuesto nosotros vamos a dar la opinión en su momento, pero no venir y decir que va a haber revanchismo o que hagamos alianzas porque alianzas en los congresos no hay, hay en un proyecto en particular como el que acaba de pasar y terminó", dijo Ponce.

También existe apoyo declarado de parte del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que por medio de un comunicado colgado en sus redes sociales y que fue firmado por su Comisión Política afirmó que tiene el "compromiso de continuar trabajando en la búsqueda del bien común, aportando ideas e iniciativas, contribuyendo al diálogo y los consensos necesarios, perseverando, sin importar las consecuencias, en la solidaridad, humanismo y la democracia, frente a la demagogia, el populismo y el socialismo".

Tanto PCN como PDC fueron parte de la Alianza por un Nuevo País que trabajó la candidatura de Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo. Entre ambas bancadas suman 12 diputados que se unen a los 10 de GANA y a Juan José Martel, del extinto Cambio Democrático, que fue parte de la alianza que llevó a Bukele a ganar las elecciones del pasado domingo.

También de ARENA

Luego de las elecciones, algunos diputados de ARENA también expresaron estar en posición de apoyar iniciativas que sean en beneficio de la población. Entre ellos se encuentran Milena Mayorga y Arturo Magaña, mientras que Felissa Cristales y Josué Godoy han afirmado desear "éxito" al nuevo gobierno, aunque reafirmaron su postura de convertirse en una oposición firme desde sus puestos.

"Toda aquella obra que sea positiva, que sea para el bienestar de los salvadoreños la voy a apoyar a título personal y esto no quiere decir que voy a ir en contra de mi partido. Esto quiere decir que voy a favor de los salvadoreños. Y esa va a ser mi postura. Todo aquello bueno, lo voy a apoyar", dijo Mayorga el pasado martes, día en el que también aseguró: "Ya no tengo miedo al COENA".

Mientras tanto, Magaña aseguró: "La gente no quiere más ataques frontales, quiere que abordemos temas para superar los problemas del país", durante una entrevista televisiva.

Empero, también dijo que en caso de que las iniciativas "sean una locura" tampoco contará con su beneplácito. "No vengo aquí a decir que estoy a la orden de Nayib. Si llega con una locura, que no cuente conmigo", dijo.