Nuevo gobierno hará gabinete con todas las ideologías

Para integrar el nuevo gabinete de Gobierno se van a aceptar personas de cualquier ideología, pero que tengan intenciones de servir a la ciudadanía, aseguró el secretario general de Nuevas Ideas (NI), Federico Anliker.

Técnicos en la labor que van a desarrollar y honradez son dos de los requisitos que buscarán en los próximos funcionarios, aseguró. Además, dijo que quienes pasen a integrar el nuevo gabinete de Gobierno deben estar dispuestos a no recibir sobresueldos ni sueldos elevados.

"Tienen que ser personas idóneas, primero, no entrar en un tema de polarización que si es de derecha, que si es de izquierda... personas idóneas que realmente sean técnicos en el puesto donde estén, honradas sobre todo y que sepan que en este Gobierno no va a haber sobresueldo. Eso, aclararlo porque los demás gobiernos anteriores y los funcionarios se jactaban de que la empresa privada les pagaba mejor y que en el Gobierno no. Entonces, tienen que ser salvadoreños que estén dispuestos a darle cinco años de su vida, de su experiencia en pro del pueblo", dijo Anliker en "Diálogo con Ernesto López", de Canal 21.

Nayib Bukele fue el candidato de GANA, pero compitió con una bandera similar a la de NI. Fue el triunfador en primera vuelta, al obtener más de 1.4 millones de votos, según el escrutinio final.

En ese sentido, Anliker dijo que Bukele va a gobernar para todos los ciudadanos, sin importar si lo apoyaron o no con su voto.

Hasta el momento, el presidente electo no ha anunciado quiénes integran la comisión de transición, aunque se dijo que esta semana se revelaría la información. Anliker reiteró ayer que el único responsable en designar a los miembros de la comisión es Bukele.

Por parte del actual Gobierno, el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, designó al vicepresidente, Óscar Ortiz, para que lidere la comisión.

En ese sentido, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, consideró que no se puede negar que todavía hay incertidumbre de cómo gobernará Bukele.

"¡Que todavía hay incertidumbre de cómo gobernará el ahora presidente electo, la hay!", expresó el funcionario en "Frente a frente", de TCS.

El panorama en la Asamblea

Lorenzana, así como otros funcionarios, consideró que uno de los principales retos que tendrá el nuevo mandatario es lograr gobernabilidad, esto debido a que el partido con el que corrió solo cuenta con 10 diputados en la Asamblea Legislativa.

Después de conocerse los resultados preliminares de la elección, varios diputados de diversos partidos salieron al paso diciendo que iban a apoyar los proyectos del nuevo Gobierno, siempre y cuando estos fueran en beneficio de la población.

Incluso el Partido de Concertación Nacional (PCN) —que corrió en coalición con ARENA, PDC y DS en la elección— dijo que no tendría "revanchismos" con el nuevo Gobierno.

"Diputado que quiera trabajar por el pueblo, va a votar a favor de las propuestas del presidente Nayib Bukele. Eso es así", sentenció en Canal 21 Mario Durán, encargado de los asuntos legislativos en Nuevas Ideas.

Además, Durán mencionó que surgieron diputados que abiertamente aceptaron que apoyarían a Bukele.

En ese sentido, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, planteó el panorama que habrá por parte de ellos cuando entre en función la nueva gestión.

De acuerdo con Reyes, los diputados del partido tricolor no se van a oponer a proyectos que vayan a beneficiar a la población. Esto lo van a determinar después de estudiar las propuestas.

"Nosotros vamos a ser una oposición responsable, una oposición propositiva, una oposición que cuando vengan a esta Asamblea Legislativa proyectos de cualquier partido político, de la Presidencia de la República, que sean proyectos que benefician al pueblo salvadoreño, nosotros vamos a estar atentos a analizarlos, a discutirlos", opinó.

Sin embargo, advirtió que no harán lo mismo cuando consideren que las libertades estén comprometidas.

"Si vienen proyectos que realmente quieran coartar libertades de comunicación, reformas que quieran hacerse a leyes para permitir algo que no vaya a beneficiarle al pueblo salvadoreño, por supuesto que van a encontrar todo el brazo fuerte de nuestro partido", apuntó el diputado.

Lorenzana, en representación del FMLN, declaró que la fracción del partido, compuesta por 23 diputados, no debe tomar una actitud de bloqueo.

"Si el FMLN asume la conducta de bloquear al Gobierno, eso no es bueno, pero tampoco estamos dando un cheque en blanco (…) Nosotros queremos ver cuál será la conducta del nuevo Gobierno frente a lo social", declaró el secretario de Comunicaciones, quien también es miembro de la dirigencia del partido oficial.

Diputados del FMLN aseguraron que apoyarán propuestas que consideren beneficiosas para la gente, pero aseguraron que se opondrán a aquellas que busquen privatización de bienes o servicios.