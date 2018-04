Nuevo jefe de la PNC San Miguel espera esto de la población

Esta mañana se realizó el acto de traspaso de mando del nuevo jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel, durante un evento de prevención de violencia realizado en el Estadio Juan Francisco Barraza de la ciudad migueleña.

Las riendas de la delegación policial fueron asumidas por el subcomisionado William Padilla Mirón, quien entra en sustitución del subcomisionado Juan Carlos Arévalo, que ahora está destacado en la delegación San Salvador Centro, luego de pasar un año a cargo de la seguridad de San Miguel.

Padilla Mirón aseguró que continuará con los planes de seguridad que había desarrollado su antecesor y dijo además que por ahora no hará ningún cambio en las jefaturas, pues ha tenido la oportunidad de verificar que en la delegación se ha desarrollado un buen trabajo.

Foto LPG/Flor Lazo

"Somos salvadoreños todos y me he puesto la camisa de San Miguel y espero el apoyo y la contribución de la población y también que nos ayuden a mejorar y parte de ello es decirnos qué estamos haciendo mal. Sin la retroalimentación que nos puede dar la población migueleña no nos podemos dar cuenta de los errores que cometemos", dijo el nuevo jefe migueleño.

El jefe policial también aceptó que existen algunos municipios del departamento en los que habrá que reorientar y focalizar los recursos, en alusión a las municipios de Moncagua y Chapeltique en la zona norte y los de El Tránsito, San Jorge y Chirilagua, de la zona sur.