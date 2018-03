Nuevo juicio a pandilleros porque juez no firmó fallo

Lee también

Róger Rufino Paz, exjuez del Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, no dejó en firme la sentencia contra 16 supuestos pandilleros acusados de homicidio y agrupaciones ilícitas en 2013, por lo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio.De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se trata de un grupo de pandilleros del Barrio 18 que operaba en la comunidad Las Palmas, en el municipio de San Salvador. Seis de ellos son procesados porque durante 2009 planearon y ejecutaron el asesinato de Enriqueta Isabel Salazar, quien era presidenta de esa comunidad.La FGR explicó que la mujer estaba gestionando un puesto policial para la comunidad y debido a eso la asesinaron.Otro de los casos ocurrió en 2010: un pandillero que operaba para la misma estructura identificado como Eliseo Ángel Cárcamo fue asesinado porque el grupo sospechaba que había brindado información sobre el accionar de la pandilla a la Policía Nacional Civil.La FGR, además, acusa a Ernesto Machado Mancía, quien está perfilado como uno de los pandilleros más buscados por la PNC y es procesado por agrupaciones ilícitas. Machado Mancía fue vinculado al homicidio del testigo Jaguar. El hecho fue en las bartolinas policiales de Los Planes de Renderos, Panchimalco, en 2013.El exjuez Rufino Quezada, junto con su colaborador Ernesto Rivera Jiménez, fue destituido en noviembre de 2015 por no dejar en firme y por escrito varias sentencias. Una auditoría determinó que Rivera ocultó documentación para no incorporar expedientes y favorecer a la estructura de pandilleros que operaba en la comunidad Las Palmas.Al cierre de esta nota, el nuevo juicio contra la estructura de supuestos pandilleros aún continuaba en el tribunal.