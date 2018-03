Nuevo juicio por la tregua de pandillas

La Cámara Especializada de lo Penal corrigió la decisión del Tribunal Especializado de Sentencia A de absolver a los 18 procesados por la tregua de pandillas. La cámara concluyó que Godofredo Salazar, el juez que dejó en libertad a todos los acusados de favorecer a pandilleros a cambio de la reducción de homicidios, no valoró todas las pruebas que presentó la Fiscalía.

El tribunal superior anuló el fallo absolutorio que dictó Salazar y ordenó que se realice un nuevo juicio contra los 18 acusados, entre ellos el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda y el principal vocero de la negociación entre pandillas, Raúl Mijango.

Los 18 quedaron absueltos de cargos en agosto pasado, porque el Tribunal Especializado de Sentencia A dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) le había presentado insuficientes pruebas.

La Fiscalía apeló ante la cámara, donde señaló que Salazar, en lugar de analizar la prueba que fue presentada, asumió facultades de investigación que le corresponden al ministerio público.

“Los impugnantes al fundamentar el presente vicio recriminan que el juez dentro de sus funciones de administrar justicia adopta facultades que le corresponde constitucionalmente a la Fiscalía. En ese sentido, afirman que el funcionario judicial no hace un análisis de la prueba, sino que abre una línea reflexiva respecto a la actuación de los procesados bajo el marco de las políticas de gobierno”, se lee en la resolución de la cámara.

El tribunal superior concluyó que hay prueba que no fue valorada por el juez Salazar. De hecho, la cámara especializada sostiene que el juez especializado tomó la decisión con base en una prueba que no fue ofrecida ni admitida en el juicio. “Este tribunal advirtió el yerro cometido por el juez al sustentar una tesis basada en un elemento que no fue ofertado, ni mucho menos incorporado en el juicio, para justificar la conducta de los procesados”, dice la resolución del tribunal superior.

La decisión la tomaron dos magistrados suplentes de la cámara especializada. Uno de ellos es Delfino Parilla, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladó del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado.

La cámara ordenó que el nuevo juicio lo realice Cruz Vásquez Ramírez, suplente del Tribunal Especializado de Sentencia A. Él fue juez suplente en el caso en el que fue exonerado José Misael Cisneros, alias “Medio Millón”, acusado de tres asesinatos y otros delitos.

Los 18 procesados, según la acusación fiscal, colaboraron para que pandilleros del Barrio 18 y de la MS-13 obtuvieran beneficios a cambio de reducir los homicidios. El juez Salazar, aunque los absolvió, sí concluyó que el expresidente de la república, Mauricio Funes, y el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, estaban al tanto de la negociación

El fiscal general cuestionó el trabajo de Salazar en su momento: “Pensamos que el Órgano Judicial debe revisar la actuación de muchos jueces en este momento”. El juez, en el fallo escrito, advirtió a Meléndez que no realizaran comentarios que interfieran en la labor judicial