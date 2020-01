Nuevo llamado de atención a FGR por obviar nexos políticos con MS-13

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Operación Libertad permitieron entrever posibles reuniones de exfuncionarios con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), pero el juez lamentó ayer que los investigadores no profundizaron.

Antes de imponer condenas de hasta 102 años de cárcel, el juez Óscar Escalón recordó a los fiscales que durante el juicio hubo agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que declararon sobre posibles reuniones de la MS-13 con funcionarios. Los pandilleros, según investigaciones, buscaban una nueva tregua, como la tuvieron con el Gobierno de Mauricio Funes.

Los agentes declararon en el Juzgado Especializado de Sentencia C que, en 2017, acudieron a tres posibles reuniones entre pandilleros, exfuncionarios y políticos. La primera fue en la iglesia Luterana INPAS; la segunda, en una marcha sobre la avenida Juan Pablo, en San Salvador; y la tercera, en la sede de ARENA, en San Bartolo, Ilopango.

"¿Qué pasó con las personas que llegaron ahí? Si se supone que llegaron personas del Gobierno, me llamó la atención por qué de eso no se dijo nada aquí", criticó Calderón.

La Fiscalía se defendió de los nuevos señalamientos. La fiscal del caso dijo que los pandilleros, en llamadas intervenidas, hablaron sobre pedir una nueva tregua con el apoyo de iglesias. "Eso fue únicamente entre los miembros de esta organización criminal. Las reuniones no fueron con políticos, sino con iglesias", explicó.

No es primera vez que la Fiscalía recibe críticas de jueces por no profundizar en las investigaciones cuando hay políticos involucrados. En los casos Operación Jaque y Cuscatlán también hubo indicios de vínculos de políticos con pandillas, pero la FGR no los acusó.