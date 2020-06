Nuevo pico de covid-19 confirmados en El Salvador: 181 en 12 horas

Sin cupo. Una señora a bordo de un pick up, con fuerte tos, no fue recibida ayer en el San Rafael, porque no hay espacio.

El número de salvadoreños contagiados con covid-19 sigue creciendo como la espuma: 181 nuevos casos fueron registrados entre la noche del jueves y la mañana de ayer, en un período de 12 horas, cuando el mayor número de casos confirmados diarios, es decir, en 24 horas, había ocurrido el recién pasado miércoles 24, con un reporte de 186 casos positivos.

Con el nuevo pico, las autoridades registran ya más de 5,500 salvadoreños infectados a escala nacional.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, solo en 54 de los 262 municipios que tiene el país no ha llegado el virus: 17 situados en Morazán, 14 situados en Chalatenango, 6 situados en Usulután, 6 más ubicados en San Miguel, 4 ubicados en La Unión, 2 ubicados en Cuscatlán y otros 2 ubicados en SantaAna.

Los otros tres municipios que no han registrado ningún caso sonSan Isidro, en Cabañas; San Esteban Catarina, en San Vicente; y Tamanique, en La Libertad.

Del total de 2,064 casos activos hasta ayer alas 6:19 de la tarde, 290 eran pacientes en estado grave y otros 137 eran pacientes en estado crítico.

Ese miércoles 24, el día que ha registrado el máximo pico de casos confirmados diarios , el Hospital El Salvador comenzó a recibir a los primeros pacientes, trasladados de otros hospitales ya colapsados, como el San Rafael, en Santa Tecla, o el Rosales, el de máxima referencia en el país.

Las quejas, sin embargo, persisten en redes sociales con respecto a las carencias en el sistema público de salud; y vienen tanto de la población como del mismo personal médico y de enfermería en los distintos hospitales del país.

Ayer, por ejemplo, una señora se acercó a la unidad de Emergencias del San Rafael y el vigilante le dijo que no podían recibirla, porque no había espacio. Tuvo que irse a intentarlo en otro hospital, como ya han relatado en diferentes ocasiones parientes de víctimas de covid-19 sobre cómo han hecho vía crucis de hospital en hospital hasta que en alguno les reciban.

"NO, NO ESTAMOS BIEN. Grábese bien y antes ese ‘NO’. NO se exponga. NO se quite la mascarilla. NO se acerque a nadie. NO se deje de la var las manos. Porque el sector de salud público y privado se va a encargar de repertirlovarias veces después: NO estamos autorizados aún (para atender a pacientes covid-19 en el sector privado). NO estamos preparados. NO tenemos protocolos. NO hay cupo. NO hay ambulancia. NO hay ventilador mecánico.

NO tenemos cama. NO hay oxígeno. NO hay plasma. NO hay doctores. NO hay medicina. NO podemos recibirla. NO está abierto el hospital que hace dos días inauguraron. NO podemos vender más de esa medicina. Todo esto después de 100 días (de cuarentena). NO, NADA ESTÁ BIEN", denunció el jueves una usuaria en una publicación en Facebook, pocas horas después de la muerte de la madre de su esposo y abuela de sus tres hijos.

La señora que perdió la vida llevaba varios días esperando una cama uci y para cuando la consiguió no había ambulancia para trasladarla; cuando logró una ambulancia con uci, en la que tuvieron que entubarla antes de llegar al hospital, se encontró con que el ascensor del hospital no servía para llevarla hasta la uci; después de ese calvario, no resistió.

Mortandad. Ayer fueron enterradas 9 personas con protocolo covid-19 en Soyapango.