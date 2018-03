Nuevo proceso a Maza por caso RHESSA

Lee también

José Guillermo Maza, quien fue ministro de Salud durante la gestión presidencial de Elías Antonio Saca, enfrenta nuevamente a la justicia. Esta vez es procesado por el delito de negociaciones ilícitas, pero siempre acusado de ser parte de la supuesta estructura que estafó al Estado salvadoreño durante el proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).En 2015, Levis Italmir Orellana, exjuez Primero de Instrucción de San Salvador, le decretó sobreseimiento provisional a Maza debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no concluyó el peritaje financiero del caso. En septiembre del año pasado, la fiscalía pidió al nuevo juez de ese tribunal, Carlos Ernesto Calderón, que autorizara la reapertura del caso porque ya tenía los peritajes finalizados.Ayer, antes de reiniciar la diligencia, Mario Machado, abogado de Maza, dijo que la fiscalía no ha presentado nada diferente al proceso anterior: “Las pericias son fotocopiadas y eso carece de una validez técnica. No hay ningún elemento nuevo. Han copiado y pegado. Son 18 puntos de la pericia financiera, pero los peritos no pudieron resolver entre 12 y 13 puntos por falta de tiempo”, señaló Machado.Uno de los fiscales, quien pidió anonimato, refutó la versión de la defensa y aseguró: “Eso no es cierto. Se hizo el peritaje financiero con peritos de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y fueron ellos que arrojaron sobre el dictamen conciliador. Fueron bien claros en decir que el dictamen no tiene sustento legal ni técnico y el acto que hicieron no fue legal”.Este dictamen, según la FGR, señala que Gerardo Osegueda, actualmente prófugo, contactó al conciliador Wilfredo Aponte Cuéllar, representante de la empresa CPK Consultores, para que redactara un documento en el que solicitaba más tiempo y fondos para la construcción del hospital San Pedro de Usulután. Esto fue avalado por el exministro Maza cuando el contrato con CPK Consultores decía que antes de conceder el permiso debían ir a un arbitraje internacional. Si se ampliaba el plazo, aumentaba el precio, por lo que se pactó que el contrato aumentara $1,734,598.“En esas cosa, acuérdese que había un equipo técnico. Yo no soy técnico. Las decisiones no las tomé yo solito, sino que se tomaron con los técnicos que trabajaron en eso”, expresó el imputado.Los delitos por los que son acusados se cometieron, según la FGR, durante la construcción del Hospital San Pedro de Usulután y Hospital Santa Gertrudis en San Vicente. Maza ya tiene una condena por este caso: el 16 de septiembre de 2014 fue condenado por actos arbitrarios por el Tribunal Tercero de Sentencia, que le dio una pena de tres años de prisión, que fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública.Junto con el exfuncionario también son procesadas 12 personas más por estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad documental y falsedad ideológica. Hoy, a las 8:30 de la mañana, continuará la audiencia preliminar.