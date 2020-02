Nuevos cierres de calles por falta de agua potable

"No queremos pipas" fue la sentencia tajante que los habitantes de Altos del Cerro, en Soyapango, gritaron ayer a los motoristas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), a quienes cerraron el paso cuando llegaron a abastecer a unas 80 familias afectadas.

"¿Se dan cuenta, los de las cámaras, que con las pipas nos quieren cerrar la boca?", se dirigió a los periodistas una mujer megáfono en mano liderando la protesta. "Están muy equivocados", prosiguió. "Que den una solución ya. No vamos a seguir jalando agua hasta las casas. Tenemos derecho a recibirla directamente en nuestros chorros", apuntó.

A su exigencia se sumó la de varios vecinos a su alrededor, quienes también advirtieron que no solo quieren recibirla en sus propias casas, sino recibirla limpia.

"Pagamos por agua potable", gritó otro afectado.

Los manifestantes cerraron con barriles y con ramas alrededor de las 7 de la maña y no abrieron el paso sino hasta las 11.

"Viene un representante de ellos (ANDA) y nos dice: ‘Ustedes están conectados a la bomba de Apastepeque’. Nosotros no sabemos realmente de cuál bomba viene el agua, pero independientemente de cuál bomba sea que nos surten, nosotros lo que queremos es que solucionen ya este problema", dijo otro vecino afectado. "Ya no queremos seguir padeciendo esta situación, si usted supiera cuánto tiempo tiene la gente sin poder bañarse en la ducha, sin poder usar sus lavadoras, porque no hay agua", agregó y detalló que llevan más de seis meses con el mal servicio.

En San Martín cerraron la Panamericana desde las 4 de la madrugada. Y los habitantes de la colonia Santa Rita cerraron el kilómetro 10 de la carretera de Oro. Ambos cierres por el mismo problema: no hay agua.