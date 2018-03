“Nunca es bueno no entrenar”

Lee también

Jorge Casanova, técnico del Águila, valoró como positiva la victoria ante el Firpo de la Segunda División y aseguró que el partido le sirvió para darle rodaje a las piezas que no son habituales en el Clausura 2017.“Este torneo nos viene bien. Comenzamos bien. Están todos con fútbol. Si se necesita una variante en el campeonato, sabes quién está rindiendo. Está bueno que esté este torneo para equiparar a todos los jugadores. Nivelamos las cargas y estamos bien”, aseguró Casanova.El técnico emplumado afirmó que lo único malo dentro de esta situación es la falta de entrenos, desencadenados esta semana a causa de la falta del pago de febrero en el plantel.“Nunca es bueno que el equipo no entrene, pero es lo que hay. Hay que adaptarse y resolverlo de la mejor manera. El domingo no debe haber excusa para salir a ganar ante el Limeño”, dijo.“Los jugadores ya saben mi punto de vista. Obviamente tienen el respaldo nuestro. Y si ellos no están bien, no nos van a rendir. Hay que apoyar al plantel y ojalá esto se resuelva lo antes posible para entrenar y que estemos bien”, agregó.En esa misma línea, Santos Ortiz, volante emplumado, aseguró que se podrían ver afectados por la falta de entrenos, pero aseguró que se mantendrán con esta mediada hasta que haya una respuesta positiva al respecto. “Nosotros nos mantenemos pendientes de lo que pueda suceder en los próximos días”, aseveró.