Nunca me consideré político, ser regidor y menos alcalde”

Maestro de profesión, dejó el magisterio para dedicarse al comercio y la ganadería en su natal Metapán, municipio que ahora gobierna como alcalde. Ese es José Rigoberto Pinto, de 57 años, quien lleva sobre su espalda reemplazar a su antecesor, Juan Umaña Samayoa, quien fungió como alcalde desde 2006 pero que no pudo concluir el período pasado debido a que, desde abril del año pasado, es prófugo de la justicia por delitos relacionados con el lavado de dinero. Compañeros de partido y de concejo desde 2012, Pinto asegura que don Juan, como llama al exalcalde prófugo, ha sido “un gran líder” y que sus problemas con la justicia, de los cuales señala que saldrá bien librado, no tienen que ver con la administración en la municipalidad.

¿Quién es el profesor Rigoberto Pinto?

Rigoberto Pinto es un metapaneco más con ese deseo de servirle a nuestro pueblo, con un espíritu de servicio nato. Antes de conocer la política y estar involucrado primeramente como concejal y en la actualidad ya como alcalde, estuve en el Club de Leones, que es donde uno le sirve a la gente, fue naciendo el espíritu de servicio.

¿Cómo se involucra en la política?

Es algo bien curioso que se fue dando. Nunca me consideré político, nunca pensé ser regidor y mucho menos alcalde, pero los planes de Dios solamente él los conoce, yo siempre me he dejado guiar por la dirección de nuestro Padre.

¿Usted inició como regidor dentro del concejo de Juan Samayoa?

Me invitó don Juan y algunos miembros del concejo para que los apoyara, incluso mi respuesta fue que los apoyaba, pero no había entendido la invitación que me hacía. No, me dijeron, queremos que nos apoye adentro. Luego les dije que los iba a apoyar y desde 2012 yo estoy trabajando con el PCN, como regidor estos seis años y actualmente como alcalde.

¿Cómo ha sido su experiencia? Ser regidor no es lo mismo que ser alcalde.

Basándonos en ese gran líder y amigo, Juan Samayoa, ha sido una buena escuela. Tenemos un equipo de trabajo muy unido, con seguridad le digo: hay una gran transparencia y trabajamos enfocados en el bienestar de nuestro pueblo, prueba de ello es que a través de este líder que hemos tenido cambió la historia de Metapán en estos 12 años anteriores. He tenido una buena escuela, no es lo mismo ser regidor porque nosotros nos enfocamos en trabajar en los proyectos, y ya siendo alcalde hay que conocer todo lo que es operativo y administrativo. Teniendo un buen equipo de trabajo, no se me ha dificultado nada.

¿Cuál será la forma de trabajar?

Vamos a seguir los mismos lineamientos, el aspecto turístico que vaya siendo mejor en Metapán, en los diferentes proyectos. Ya casi hemos culminado que todos los cantones y caseríos tengan energía eléctrica, agua potable... aparte de ello, ver de qué manera mejoramos el servicio de agua para las comunidades, que es uno de los problemas que nos han costado, pero ya lo estamos llevando a su etapa final.

¿Algún proyecto que haya ofrecido o se compromete a realizar?

Lo que nosotros ofrecimos lo ejecutamos, en el momento que estamos trabajando lo iniciamos, ahora le vamos a dar finalización a través de lo que pidan las comunidades. Respetamos lo que digan las ADESCO, nos han presentado dos proyectos de cada comunidad, de los cuales vamos a elegir uno, respetando lo que las comunidades pidan.

Algún proyecto que usted quisiera realizar...

Hay muchos, primeramente por la iluminación, que ya iniciamos, hacerlo con lo mejor que hay ahorita, que son las lámparas led. Al hablar de centros comerciales, también. Tenemos muchos talleres vocacionales.

¿Cuál será la diferencia con las pasadas administraciones?

No van a ser muchas las diferencias, mi equipo casi es el mismo, vamos a seguir los mismos lineamientos, trabajar de igual manera, con la diferencia que no vamos a bajar, sino lo mantenemos igual, lo vamos a superar, siempre para hacer las cosas cada día mejor, pensando en la escuela que he tenido, para no hacer quedar mal a mis compañeros y a la persona que me eligió, que fue don Juan Umaña Samayoa.

¿Cómo va a manejar el tema de la imagen de Juan Samayoa sabiendo que está siendo procesado y que es prófugo de la justicia? ¿No le ha afectado o no le va a afectar en su administración?

En absoluto, porque mi campaña es diferente. Esos problemas son aparte de lo que es la alcaldía. El trabajo nuestro viene muy separado, ninguna relación.

Han circulado videos en las redes sociales de Juan Samayoa brindando y pidiendo apoyo para usted. En el último que él publicó en su cuenta de Facebook incluso mencionaba que iba a estar apoyando de alguna u otra manera al nuevo concejo como si fuera el alcalde. ¿Qué significado tiene esto?

Talvez no como que si él fuera el alcalde, es un hombre de experiencia y de un humanismo que siempre, a pesar de las dificultades que supuestamente ha tenido, sigue enfocado en ese lema de “Pasión por Metapán”, y de alguna manera se las arregló por hacer llegar eso (video), que para mí también fue sorpresa, y lo admiro y lo respeto por ese interés de seguir las cosas de igual manera por Metapán y espero en Dios que cuando arregle su situación, va a ser un buen asesor para mí, pero ya el alcalde soy yo.

¿Usted no ha tenido ningún contacto con él?

No, definitivamente no he tenido ningún contacto con él.