"Nunca me van a perdonar por haber cedido mi candidatur a Nayib": Wilfredo Salgado

Wilfredo Salgado es un hombre de peso en San Miguel. Ha sido electo alcalde de la ciudad más grande en el Oriente del país en seis ocasiones desde el año 2000, además de ser un prolífico dueño de comerciales y de su propio canal de televisión, donde también ha sido presentador y entrevistador. En su juventud fue militar y ya aspiró a la presidencia de la República en dos ocasiones, sin llegar a postularse formalmente como candidato. Cuando finalmente iba a lanzarse, en 2019, GANA le dio la espalda para inscribir en su lugar a Nayib Bukele, ahora presidente de El Salvador.

Según él, esa es la principal razón por la que su nombre aparece en un listado de políticos salvadoreños presuntamente sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por ser actores corruptos y antidemocráticos, la llamada Lista Engel.

LA PRENSA GRÁFICA habló con Salgado para confirmar si este listado que se filtró el pasado viernes es real y si en verdad ha sido sancionado por el gobierno estadounidense bajo las acusaciones que se hacen en el documento, donde lo señalan de narcotráfico y lavado de dinero. Muy a su estilo y alejado de las formalidades de los políticos comunes, aseguró que "a mí me metieron en la lista de 'choto'. No tengo visa desde hace 10 años".

Habló, además, sobre cómo un hombre llamado Rafael Flores, quien según él se hizo pasar por agente antidrogas de Estados Unidos, intentó extorsionarlo para limpiar su nombre hace diez años. "Todos son rumores de una campaña política, de un contrincante que tuve", afirmó el edil.

¿Lo tomó por sorpresa su designación en la supuesta Lista Engel que circula en redes sociales?

Usted imagínese.

Las acusaciones que le hacen son bastante graves. Narcotráfico y lavado de dinero...

(Ríe) Imagínese. Si yo hiciera esas cosas... Tendría mucho más dinero del que yo tengo pues. Para decirle que yo antes de entrar a la política tenía más dinero de lo que tengo hoy, 20 años después de estar en la política. Es que si yo hiciera eso que dicen tuviera el triple de lo que tenía antes de entrar, ¿o no?

¿Es real la lista entonces?

Hasta donde tengo entendido, sí, pues.

¿Por qué cree entonces que se le designó en ese listado?

Pues yo sé que a mí nunca me van a perdonar haber cedido mi candidatura (presidencial) a Nayib Bukele.

¿Usted la cedió?

Yo era el candidato presidencial de GANA (para 2019). Ya estaba prácticamente ratificado. Y yo sabía que en el momento en que tomé esa candidatura y se la di a él a mí me iban a pasar las facturas de eso.

¿Por qué tendría que pagar facturas por esa decisión?

Mire. Yo siempre he tenido apoyo en San Miguel. Yo era el único en ese momento, el único candidato de GANA, y el único que iba a competir... ¿contra quiénes? Yo sé que habría llegado, pues (a la presidencia). Pero eso políticamente tiene un costo, y es el que estoy pagando.

¿Cree que eso bastaría para que Estados Unidos le designe como un actor antidemocrático o corrupto junto a otros políticos salvadoreños?

Si usted me lo pregunta... yo tengo 56 años y jamás en mi vida, ninguna vez, me he fumado siquiera un cigarrillo. Jamás en mi vida, pero ni una gota de alcohol o alguna sustancia de droga, jamás en mi vida. ¿Y así me acusan a mí de traficar con eso? No, mire, yo no tengo necesidad. Y así lo digo: si yo hoy tengo menos dinero del que tenía cuando entré a la política. ¿De dónde diablos? Si al contrario, si el narcotráfico da dinero y yo hoy tengo menos.

¿Por qué piensa que Estados Unidos arremetería contra usted por cederle la candidatura a Bukele y no designan al presidente directamente?

Es que ellos (Estados Unidos) nunca ponen a los presidentes, con ellos no se ensañan. Aunque les sepan cosas, pues. Mire a Juan Orlando (Hernández, expresidente hondureño). A Juan Orlando lo estuvieron abrazando 24 horas antes de entregar el poder (a la presidenta Xiomara Castro). Y 24 horas después le estaban metiendo la puñalada por la espalda.

Pero a Juan Orlando Hernández lo extraditaron por cometer delitos en los Estados Unidos relacionados al narcotráfico...

Pues sí.

¿No le preocupa que esto le suceda?

Yo tengo años de no ir a los Estados Unidos. No tengo ni negocios con ellos, ni me interesa tenerlos.

¿Por qué cree que la administración de Biden lo incluyó a usted y a otros funcionarios de Bukele en el listado?

Yo solo puedo responder por mí. Ellos tendrán que hablar por ellos. Y le cuento en realidad que esa acusación de narcotráfico es vieja y no hay ninguna prueba. ¿Por qué no me han procesado, pues? A mí el que me acusó de eso fue Ricardo González, el sobrino de Medardo González (líder histórico del FMLN).

¿Cuándo lo denunciaron? ¿Qué dijeron respecto a eso?

Pues él fue a denunciarme allá en la Embajada Americana. Dijo que yo hacía todo ese tipo de cosas, cuando él fue candidato a alcalde en contra mía... Allá por 2006 o 2012, creo. No me recuerdo bien.

¿No cree que hicieron una investigación seria para incluirlo?

Lo que él dijo lo dieron por verdadero, yo no creo que eso sea serio. Ahí anda en YouTube lo que él decía de mí, que yo controlo todo Oriente, que los narcos me pagan a mí para poder pasar por San Miguel una especie de peaje y vaya a saber qué cosas más. Puros inventos. Un chambre que nunca imaginé que traería consecuencias.

Tengo información de que en 2013 Estados Unidos le hizo una advertencia de viaje. En una nota de LA PRENSA GRÁFICA publicamos que desde entonces no tiene visa...

Pues sí. La verdad es que hace más de 10 años me quitaron la visa.

¿Por qué? ¿Y cómo queda esta nueva sanción entonces?

Quedo igual, en realidad. Yo no voy a Estados Unidos. Lo que ocurrió fue que en esa ocasión yo venía de Israel y transbordé en Miami. Ahí me dijeron que yo no podía regresar a Estados Unidos y le pusieron una advertencia a mi visa: "usted ya no puede ingresar a los Estados Unidos". Y yo me quedé... ¿como por qué o qué?

¿Qué le dijeron en ese momento?

En realidad, lo que sucedió es que este muchacho, Ricardo González, el sobrino de Medardo, anduvo hablando de mí cuando era candidato a alcalde. Con el jefe de la OIE (Organismo de Inteligencia del Estado) armaron un gran complot en el que se supone que yo, y así decía la denuncia, hacía narcotráfico. Que yo controlo todo Oriente, puras tonterías.

¿Qué pruebas presentaron?

El que debe presentar pruebas es él, si él me acusa. En realidad muéstreme un video, muéstreme una foto o documento que diga que yo tenía menos dinero antes y hoy tengo más, o que tenía menos propiedades y hoy tengo más. Es más, yo le exijo a la Embajada (de Estados Unidos en El Salvador ) que me muestre esas pruebas, un video, una foto, o algo que pruebe eso. Yo ya metí preso a alguien por eso.

¿Por acusarlo de narcotráfico? ¿A quién?

A un agente de la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos), un tal Rafael Flores. Me estaba extorsionando a mí y a otro para arreglar ese problema con Estados Unidos. Me estaba pidiendo, imagínese, $100,000 para que yo pudiera limpiar mi nombre.

¿Lo rechazó? ¿Cuándo hizo esta denuncia?

Fue en 2018. Yo le dije: nombre, mejor no arreglés nada. Para qué quiero visa, así que quede.

¿Y no ha pensado en tomar medidas por esta acusación? ¿No le interesa limpiar su nombre o apelar a la Embajada?

No, no voy a tomar ninguna acción, ¿para qué?

¿No siente que estas acusaciones dañan su integridad moral? ¿No le afecta en sus negocios? ¿No tiene propiedades o cuentas bancarias en los Estados Unidos?

Nunca en mi vida he tenido alguna propiedad o negocio en Estados Unidos, ni con el gobierno de los Estados Unidos. Ni bienes ni cuentas, nada. Tengo cuatro hijos allá y no podré viajar a verlos, eso sí.

¿Solía visitarlos?

Hace años que no voy a Estados Unidos.

¿Y no tenía socios estratégicos en Estados Unidos? ¿Algún cooperante para la alcaldía de San Miguel?

No, no, nada de eso. O bien. Al Ministerio de Trabajo le quitaron programas incluso por la designación del ministro (Rolando Castro) en la lista... Bueno, hay una conexión con USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo), que este año nos iban a dar $30,000 para la reconstrucción del centro histórico de San Miguel. Pero si por esa lista ya no los van a dar, pues ya no llegarán quizá esos $30,000 para las familias migueleñas.