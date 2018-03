“Nunca pensamos que 'ese indigente' era mi tío”: familiar de abogado atropellado

Lee también

El sobrino de José Rafael Zelaya González, el abogado que fue atropellado con un vehículo propiedad de CAPRES, relató a LA PRENSA GRÁFICA que desde el viernes en la noche comenzó, junto a su familia, la búsqueda del notificador de la Corte Suprema de Justicia."Fuimos a los hospitales, buscamos en la PNC tal vez sabían algo pero nada. Nosotros nos dimos cuenta de que alguien murió atropellado pero nunca pensamos que ‘'ese indigente’'' era mi tío’’, dijo el joven quien prefirió no revelar su nombre.Tres días después de la desaparición no sabían nada de Zelaya. Los familiares aún tenían esperanzas de encontrarlo, aunque decidieron llegar al Instituto de Medicina Legal (IML), donde trabaja la esposa de la víctima. El joven contó que a pesar de que su tía trabaja en el lugar no le daban permiso de ingresar a la morgue.‘No nos querían dejar entrar, ni a mi tía que trabaja ahí. Pero finalmente mi tía entró y lo reconoció. Después entré yo y era él, no había duda. Lo raro es que él no tenía ningún documento’’, comentó el joven, quien aseguró que su tío sí andaba documentos el día del incidente.El secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo el sábado que la víctima era un indigente que no usó la pasarela. El sobrino de Zelaya considera que Chicas no debió expresarse así de su tío y tampoco "ver de menos a una persona indigente’’.La audiencia inicial contra el motorista se desarrollará esta tarde en el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango.