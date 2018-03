“Nunca recibí un cheque de CAPRES”, dice Antonio Lemus Simún

Lee también

El publicista fue acusado la semana pasada de recibir $3.4 millones con procedencia ilícita, en su calidad de presidente de la junta directiva de ANLE Publicidad. La acusación es parte de la segunda etapa de la investigación fiscal contra el expresidente de la república Elías Antonio Saca, a quien presuntamente la agencia le retornó $1 millón. Lemus Simún, quien ahora es procesado con medidas sustitutivas a prisión, sostiene que nunca recibió un cheque, en el marco del negocio por el que está siendo procesado junto a dos de sus hijos. Dice que su “pecado” fue haber aceptado el ofrecimiento de negocio de parte de la gerente financiera de Grupo Samix, María Teresa de Flores, quien les contrató para colocar pauta publicitaria en radios de Grupo Samix y de Radio Corporación FM en El Salvador, para unos clientes de Guatemala y Honduras, a quienes asegura que a la fecha desconoce.Según el publicista, la empleada de Grupo Samix les pagó con cheques que, presume, fueron firmados por el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial Francisco Rodríguez, quien guarda prisión preventiva por presuntamente colaborar con la red liderada por Saca. Lemus Simún asegura que no era su responsabilidad conocer al pagador ni a los clientes finales de su empresa, ya que su intermediaria asumió el negocio.No he hablado de fondos. En ningún momento ni en el comunicado que yo tuve a bien transmitir para tratar de aclarar, sino que lo que yo dije es que jamás hemos recibido cheques de Casa Presidencial. Ni tampoco presencia de funcionarios de cualquier magnitud, desde la más alta posición de parte de Casa Presidencial.Estos no son fondos públicos, era una contratación totalmente diferente.Muy sencilla, yo tengo dos empresas: Lemus Simún Publicidad y ANLE Publicidad, las cuales son manejadas por dos hijos de este servidor: José Antonio Lemus para Lemus Simún Publicidad y Ernesto Lemus para ANLE.Nosotros recibimos la visita de la licenciada María Teresa de Flores, que en ningún momento en el planteamiento de la Fiscalía la mencionan. Hemos hecho el énfasis porque es el origen de esta relación comercial. Esta señora se acercó a ANLE y nos dijo: “Señores, tengo unos clientes de Guatemala y Honduras que quieren facturar en El Salvador. Queremos nosotros que estas facturaciones sean en emisoras del Grupo Samix y del Grupo Radio Corporación FM”. Y nos dio la lista de emisoras, donde se comprueba que no son exclusivas del Grupo Samix, sino que están de otro grupo radial.“Lo que queremos es que pauten”, nos dice, “nosotros nos vamos a encargar de la producción”. Y ellos (Samix) se hacían responsables del pago de estos anunciantes de Honduras y Guatemala, y nosotros colocábamos los horarios y todo. Es un proceso natural y normal. ¿Qué yo tengo que conocer a los clientes? No necesariamente, porque hay una persona responsable.A quien habría que preguntarle quiénes son esos clientes es a María Teresa de Flores.Nosotros hacemos el proceso, nos envían la pauta que hemos hecho, el recibo de cada medio. A quienes pagamos es a cada emisora.Eso lo manejó directamente la señora María Teresa de Flores. Eso no es inusual en el país, yo puedo perfectamente manejarlo así.Nos llega el cobro, nosotros tramitamos el cobro, lo enviamos, la señora cobra y nos dice: “Acá está el cheque ya de los clientes que nosotros facturamos”, la agencia recoge ese cheque que no es de Casa Presidencial. Es de una firma que no le puedo decir cómo se llamaba, terminaba en “z” o “s”.El cheque venía firmado por posiblemente el nombre que usted está diciendo, pero venía pagado para ANLE, no sé quién lo firmaba. Ese cheque lo recibía la señora y nos decía que ya estaba el pago de tal mes, de los medios que han pautado, la agencia recogía el cheque, lo remesaba con todas las características de la ley absolutamente, y luego elaborábamos los pagos a cada emisora, no solo del Grupo Samix, sino del otro grupo que ya mencionamos.Siento que hay un error, es menor el monto. Ese dato no lo tengo matemáticamente hablando, pero está documentado en la información que le relataré.En diciembre de 2016, nos hacen un requerimiento (la Fiscalía General de la República), para que expliquemos cómo está nuestro proceso y nosotros sacamos todos los documentos, cheques, quedan, órdenes, descuentos, etcétera. Y los armamos para presentárselo a la Fiscalía, con todas las deducciones de ley que se ha presentado al Ministerio de Hacienda.Esto se entregó el 12 de diciembre de 2016 al jefe de Unidad Especializada del Delito de Corrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya Flores.La rapidez que tenemos nosotros es que tenemos que pagar cada fin de mes. Les aclaro a los señores fiscales, que en el caso particular de ANLE tenemos un sobregiro en los bancos, para que nos lo entreguen los días 28 de mes, calculando que pueden ser meses de 30 o 31 para elaborar esa cantidad de cheques, y pagar aunque no me hayan cancelado los clientes, y entonces no caer en mora.En absoluto ningún depósito a plazo. Era un cheque que recibíamos por lo facturado. Lo que dice ahí es falacia, no recibimos ahí nada. No recibimos un cheque de Rodríguez, pero además otro cheque para producciones, u otro para otro grupo. Se recibía solamente un cheque por el valor de la pauta del mes. Y no era solo (Grupos) Samix, era de otro grupo de radios, y solo era un cheque de este señor Rodríguez.Le voy a poner un ejemplo: a nosotros nos facturó INSEPRO-FINSEPRO, para una cena, 380,000 colones de aquella época, para una cena, la cual fue ordenada a los medios, se llamaba “La cena de la victoria”. Se le ordenó a los medios, lamentablemente un problema “x” que ya no viene al caso, que es historia, e INSEPRO-FINSEPRO queda cerrada. ¿Quién paga si estaban detenidos? La empresa, y tuvimos que pagar quitándonos la comisión, que es lo que salvamos. Por una cena pagamos 380,000. Cuando hablamos de cien mil dólares de cinco o seis clientes que quieren anunciarse, es una cantidad que no asusta, es una facturación de $1.2 millones, acá hay clientes que tienen una facturación de 3, 4, 5, 6 y 7 millones al año, es natural, siempre que haya un responsable.El 95 % de los cheques que se emiten en la industria publicitaria es así. Cuando su medio me envía la factura, no sé ni quién me la envió, solo sé que son de ustedes porque está amparado en una orden que yo envié y en una publicación.Yo podría dudar si eso viniese de Casa Presidencial, pero a mí me viene de una persona que entiendo no tiene una ocupación en Casa Presidencial, la que me contrata.A mí me contrata María Teresa de Flores, la gerente financiera de Samix, ella se hace responsable, y da el dinero, ahí viene el cheque y viene una firma, supuestamente esa firma no dice Casa Presidencial, ni jefe de Tesorería, ni cualquier otro título de institución. Yo estoy recibiendo un cheque de un señor que no le conozco la firma, pero tiene validez porque lo agarro, lo deposito en mi cuenta y no me rebota. La ignorancia, es la posición de la contraparte que dice por qué no pregunté. Es como que le diga que voy a un súper a pagar: solo me piden el DUI, pero no me preguntan del DUI, si tengo dinero, solo pago.Donde está la falla de la comunicación es que solo mencionan a Samix, pero cuando me dicen a mí, me dicen de unas emisoras de Samix con lo que trabajo y del otro grupo de radios, ¿qué sospecha me puede dar?¿Cómo se va a entregar? Mire, Antonio, lo capturan y ahorita sigue preso y se va a estar los seis meses, me parece que es injusto. Me voy a entregar yo para querer demostrar, así como estoy demostrando acá, y lo único que hace la autoridad o los fiscales, sin quererlos ofender, es solo mencionar Samix, decir que se dio dinero en efectivo. Primero están ante mi honor mintiendo, porque si hubiese recibido dinero en efectivo está bien que lo digan, pero no he recibido eso. Tampoco he recibido cheques de Casa Presidencial. ¿Por qué insisten?Yo qué culpa que el pagador fuera Rodríguez, podría ser el señor Juan López, pero para que sea de Casa Presidencial tiene que haber un logo, un membrete. Mis cheques dicen Antonio Lemus Simún, no decía Rodríguez, ni nada, y venía la firma, pero no decía nada más.No han puesto las emisoras del otro grupo de radios. Esto es de Samix, pero si toma la cantidad de ese otro grupo de radios con Samix le da el total. Matemáticamente comprobado. Acá en esto sí siento que hay un tinte político. Con el objetivo de crear un cisma, una tendencia de distracción.Es de gran incertidumbre, porque se ha tergiversado. Imagínese la imagen de mis hijos, salen en la fotografía y eso ya no lo podemos negar. ¿Cómo restaurar la imagen de alguien?