OEA: Luis Almagro alerta que El Salvador va por el camino de Venezuela, Nicaragua y Cuba

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó este jueves 5 de mayo al presidente de la República, Nayib Bukele, a respetar la independencia de poderes y abandonar el camino que transitan Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.

“El caso de El Salvador, es un caso muy particular. Yo he hecho un comunicado muy crítico de la crisis que se ha generado, pero El Salvador, si el presidente actúa incorrectamente, agarraría un camino en el que ya están Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, con poderes cooptados, persecución política... No podemos empujar que un país más vaya por ese lado”, señaló Almagro en el foro “Defensa de la democracia en las Américas” en Miami, Estados Unidos.

La Asamblea Legislativa, controlada ahora por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, aceptaron con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, destituir tanto a los jueces titulares como a los suplementes de una de las instancias judiciales que había emitido veredictos contrarios a las políticas del presidente Nayib Bukele. También destituyo al fiscal general.

Bukele, un rival del gobernante venezolano Nicolás Maduro que ha sido en cambio elogiado por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ultraderecha de Brasil, Jair Bolsonaro, ha reiterado que la remoción de estos cargos públicos se ampara en la Constitución. Sin embargo, expertos, organizaciones sociales locales e internacionales han criticado la acción.

Almagro, en su discurso, también recordó que Bukele citó los artículos en que se amparó para tomar la decisión de destituir a los magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. No obstante, aclaró: “No es ese el punto, el punto es que la democracia cuando se ejerce con determinada mayoría, no implica que deberían cooptarse poderes, deben respetarse los poderes. Esa mayoría es responsable de la mayoría de poderes”.

Sobre este tema, dijo haber visto "cosas ridículas en este par de días" y puso como ejemplo el nombramiento en Venezuela de un Consejo Nacional Electoral por una Asamblea que la oposición considera ilegítima.

“Si no aceptamos la expulsión de los magistrados de El Salvador, menos podemos aceptar el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral en Venezuela completamente ilegítimo. Es absolutamente ridículo. Esos son los puntos donde no se pueden confundir las cosas”, dijo.

El secretario general de la OEA volvió a denunciar y a condenar los sistemáticos atropellos del régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, consideró que “la corrupción venezolana es lo más asqueante que ha existido en la historia de la humanidad”.

Consideró, además, que “Cuba es el ejemplo del mayor fracaso económico y político”, así como Nicaragua y Bolivia, estrechos aliados del régimen castrista.

El secretario general de la OEA atribuyó la imperfección de las democracias regionales a los múltiples problemas estructurales, como la corrupción, la violencia, la desigualdad y la pobreza.

“Somos el continente más desigual de todos, es algo inadmisible, una puñalada a la democracia. Si no resolvemos estos problemas estructurales, será difícil que mejore la democracia”. También alertó sobre la creciente influencia del “narco y el crimen organizado”.