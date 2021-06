OEA acusa al gobierno de querer una CICIES para acosar oposición

"La recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Ello es absolutamente improcedente y contrario al compromiso que la Secretaría General asumió que la CICIES nunca sería un instrumento de persecución política por parte del Gobierno".

La anterior es una de las seis acciones que, según dio a conocer ayer la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Nayib Bukele ejecutó y que entorpecieron el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Savador (CICIES). La OEA respondió así a la decisión del GOES de romper el convenio que daba vida al ente.

En un comunicado de prensa, la OEA explica que hizo del conocimiento de los donantes de la CICIES y del mismo GOES una serie de acciones que "hacían imposible la continuación de los trabajos de la comisión" (ver recuadro).

Entre los puntos mencionados, la OEA destaca la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covi-19, que fue aprobada por la Asamblea oficialista el 5 de mayo, sin ninguna discusión ni deliberación y que, según el organismo, "beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley".

Asimismo, la OEA acusó al gobierno de Bukele de negarse a hacer público el "Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia covid-19", en el cual constaban las irregularidades encontradas por la CICIES en lo que se les permitió investigar.

Asimismo, la OEA no aceptó que se usara el ofrecimiento de un cargo al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt como excusa para romper el convenio.

Esto, según la OEA, debido a tres razones: primero, no se llegó a firmar ningún contrato; segundo, el GOES fue notificado sobre dicho ofrecimiento y no presentó ninguna queja; y, tercero, "ni aun la contratación hubiera dado al señor Ernesto Muyshondt inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos ‘impunidad’", indicó la OEA.

“Hay avisos, pero hay otros mecanismos de control que también se están ejecutando. Tengo un deber de reserva sobre investigaciones”.



Rodolfo Delgado, fiscal impuesto por el oficialismo.

El Fiscal no quiere CICIES

Las denuncias hechas por la Organización de Estados Americanos fueron cuestionadas por el fiscal impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado, quien se mostró totalmente en contra de cualquier organismo internacional para luchar contra la corrupción.

"El combate contra la corrupción la Fiscalía lo ha venido ejecutando desde hace muchos años, esos resultados que ha hecho sin apoyo técnico o con sesgo están en los juzgados", mencionó.

"Estamos dispuestos a mantener esa decisión porque cuestiono la constitucionalidad de algunas funciones dentro del acuerdo suscrito con la FGR y con el protocolo que se derivó de ese acuerdo, que era el acompañamiento del ejercicio penal, lo cual no me parece", agregó.

Asimismo, el diputado oficialista Rodrigo Ayala (NI) puso en duda las aseveraciones de la OEA, al asegurar que se necesitan pruebas de lo escrito en el comunicado. Esto, pese a que el mismo Bukele aceptó en su conferencia del pasado viernes su malestar por que la CICIES no investigó los casos que él quería contra partidos de oposición.

"Hay bloqueos, también, no necesariamente que sean por naturaleza de bloquear, tal vez la ley no permite que se de alguna información en el momento que lo pidieron", apuntó Ayala.

Asimismo, el legislador Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) consideró importante que la CICIES haga públicos los casos sobre los que brindó aviso a la FGR. "Es relevante que todos conozcamos a qué casos de corrupción se refiere la OEA y sobretodo relacionados a la pandemia del covid-19", manifestó.

Hasta 4 de julio

El fiscal impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado, fechó para el próximo 4 de julio la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), tras la ruptura del convenio. “Es una decisión que se ejecutará en próximos 30 días”, indicó.