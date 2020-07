OEA descarta aplicar Carta Democrática a El Salvador

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro defendió al presidente Nayib Bukele frente a las críticas de otros organismos internacionales y nacionales que lo señalan de dictador y de abuso de poder desde que militarizó la Asamblea Legislativa y durante la pandemia de covid-19.

"No debemos inventar dictaduras donde no las hay. Hoy en el contexto del covid-19 prácticamente todos los países de la región han tomado acciones, medidas que han restringido libertad de circulación, de asociación, de tránsito, incluso han tenido que posponer procesos electorales, no por eso vamos a salir a aplicar la Carta Democrática a diestra y siniestra, porque han sido medidas tomadas con la combinación de dos factores, estado de derecho democrático y orden público, y las acciones de orden público para prevenir la pandemia son absolutamente necesarias. He visto algunas voces que son recurrentemente histéricas al respecto y no compartimos ese criterio", dijo en una entrevista con Gustau Alegret para el canal de televisión colombiano NTN 24.

- ¿Quién tiene voz histérica sobre El Salvador?

- Mire, osea, hay gente que es absolutamente reactiva a cualquier cosa que hace el presidente Nayib Bukele , lo cual tampoco es el criterio, no puede ser el criterio nunca".

- ¿Cuando Bukele entró en el parlamento con militares o cuando la corte suprema dicta sentencias y Bukele no las acepta, acusando a la corte de injerencia, ese comportamiento no le parece con tintes al menos preocupantes o un poco autoritarios?

- "Nosotros estamos de acuerdo con que no es procedente y es condenable ingresar al parlamento con militares, y hemos sido muy claros al respecto. Y respecto a las decisiones de la Corte, las mismas han sido permanentemente acatadas y eso es lo que consta para nosotros... es obviamente que no están de acuerdo, como en muchos casos los poderes ejecutivos no están de acuerdo con las decisiones de los poderes judiciales".

Ese fragmento de aproximadamente dos minutos de una entrevista más extensa en el que tratan otros temas fue publicado por Alegret en Twitter y retomada por un comunicado del Gobierno salvadoreño omitiendo las declaraciones de Almagro en las que condena la intervención militar de Bukele en la Asamblea el 9 de febrero.

Organizaciones habían solicitado a la OEA activar la Carta Democrática en El Salvador luego que Bukele dijera abiertamente que no acataría las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

Durante la pandemia, el Gobierno ha emitido decretos ejecutivos que han sido declarados inconstitucionales por la Sala por tomarse atribuciones que le competen solamente a la Asamblea Legislativa y le ha ordenado a Ejecutivo y al Legislativo buscar consenso para emitir leyes. En tanto, Bukele interpretó varias de las sentencias como órdenes "dejar morir a los salvadoreños" o como una orden para "asesinarlos".