OIM: Cifra de migrantes retornados a El Salvador alcanza niveles de 2020

Nicola Graviano, jefe de misión de la Organización Internacional para la Migración (OIM) en El Salvador, dijo ayer que datos recientes indican que 2022 está alcanzando el nivel de migrantes retornados al país que había antes de la pandemia del covid-19, entre 2019 y 2020.

Las cifras corresponden a salvadoreños que han sido capturados en México o Estados Unidos mientras intentaban ingresar a suelo norteamericano de forma irregular y que han sido enviados de vuelta a su nación de origen.

"Hemos visto que los retornos después de los años de la pandemia han vuelto a empezar. Tenemos que en lo que va de 2022 un poco más de 8,000 personas han retornado a El Salvador de Estados Unidos o México. No es el mismo nivel de los años de pandemia, pero va subiendo y se ve una tendencia", dijo Graviano.

Según datos de la OIM, entre enero y octubre de 2020 retornaron al país 9,251 personas después de no lograr el objetivo de quedarse en Estados Unidos. De ellos 875 eran menores de edad.

El dato lo brindó ayer durante el lanzamiento que la OIM hizo de la campaña "Piénsalo 2 Veces", cuyo objetivo es informar a los jóvenes salvadoreños sobre los peligros de intentar migrar de forma ilegal.

"Según las encuestas que realizamos, los jóvenes tienen una tendencia a querer emigrar de forma ilegal, pero lo más preocupante es que entre el 70 u 80 % piensa que no merece la pena informarse adecuadamente antes de hacerlo y esto genera un peligro a la hora de emigrar. Por eso la idea es informarlos, no decirles que no migren", explicó Graviano.

La OIM enfoca sus esfuerzos en los municipios de San Salvador, Santa Ana y La Unión (Anamorós, Polorós, Nueva Esparta y Pasaquina), donde han identificado más población joven que quiere dejar el país por temas de violencia o problemas económicos.

"La migración irregular sigue siendo un reto no solo en El Salvador, sino en muchos países del mundo, y es importante trabajar con los gobiernos y socios estratégicos para dar oportunidades a los jóvenes y garantizar una migración segura", añadió Graviano.