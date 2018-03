ONG con nexos con políticos recibieron fondos

Funcionarios de distintas carteras de Estado, excandidatos a diputados o a concejos municipales, militantes de partidos políticos e incluso diputados activos de la Asamblea Legislativa forman parte de los fundadores o directivos de las distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) que recibieron fondos públicos del Presupuesto General de la Nación correspondiente a 2016.El pasado 15 de diciembre, la organización Acción Ciudadana (AC) presentó ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) un desglose de múltiples ONG que recibieron fondos públicos de los presupuestos de 2015 y 2016 para que se auditara el uso de dichos fondos. El representante de AC, Eduardo Escobar, explicó que solo se habían enfocado en extraer los datos de esos dos años debido a factores de tiempo y personal de la organización.Hace dos días la Asamblea Legislativa volvió a asignar fondos a varias ONG durante la aprobación del presupuesto 2017. En al menos una decena de casos, los nombres de ONG se repiten con las de 2016, y varias de ellas igualmente vinculadas a políticos.LA PRENSA GRÁFICA se dio a la tarea de rastrear las 90 asignaciones presupuestarias del presupuesto de 2016, que implicó una erogación de $8.9 millones donados a asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, a través de documentos públicos y datos de consulta abierta. En muchos de estos documentos se consigna que los fundadores, o las personas que aparecen como representantes en el registro público del Ministerio de Gobernación (MIGOB), son funcionarios que ocupan cargos de dirección, diputados, exdiputados, fundadores de partidos políticos, simpatizantes de partidos, asesores de despachos ministeriales, entre otros. En esta publicación se destacan algunos casos, pero puede consultar la lista completa de ONG con nexos en www.laprensagrafica.com.Dentro de las asignaciones aprobadas por los diputados, la totalidad de fondos está fragmentada de los presupuestos de distintos ministerios u otras entidades públicas. Así, el análisis de datos permitió concluir que algunas organizaciones recibieron hasta cuatro asignaciones del presupuesto general de 2016, procedentes de distintas carteras de Estado.En otros casos, las ONG resultaron irrastreables, es decir, no existe un registro público disponible a través de internet que consigne la existencia de la organización, bien sea a través del registro público del MIGOB, el Diario Oficial o a través de los portales de datos abiertos como www.gobiernoabierto.gob.sv e infoutil.gobiernoabierto.gob.sv.Otro caso es el de la asociación Instituto para un Nuevo El Salvador (INELSA), que recibió una donación de $150,000. Si bien está registrada en el portal gubernamental infoutil.gobiernoabierto.gob.sv, su registro no consta en el MIGOB. En otro sitio ese nombre aparece como el responsable de la publicación del libro “De la tortura a la protección ciudadana” del excomandante guerrillero y exdiputado Joaquín Villalobos, ahora consultor internacional en temas de seguridad.Escobar, de Acción Ciudadana, dijo que luego de la presentación ante la CCR recibieron múltiples llamadas de representantes de organizaciones que, a pesar de estar consignadas en el presupuesto, nunca recibieron fondos.



Más de medio millón en dos años

La Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas nació en 2004.

Esta fundación recibió $250,000 de la cartera de Hacienda del presupuesto de 2016, y $430,000 de la Presidencia de la República en el presupuesto de 2015.Según el registro público de asociaciones y fundaciones del Ministerio de Gobernación, su local está en el café bar La Ventana. El otrora dueño de ese local, Paolo Lüers, se desligó de la organización y dijo que aparentemente la dirección no fue actualizada.Entre los fundadores que este periódico pudo rastrear está un fundador del partido GANA, un empleado legislativo (y también vinculado a GANA), una contratista del Estado inhabilitada para serlo, el jefe de la Unidad de Control de Calidad del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Numa Pompilio Espinoza Fernández, y otros particulares.Mario Itamar Escobar, además de ser empleado legislativo, fue delegado especial para inscribir el partido GANA. También forma parte de la ONG APDEMES, cuya representante legal es la esposa del diputado Guillermo Gallegos.El representante legal es José Carlos Marrochi Urrutia, según el MIGOB, uno de los fundadores del partido GANA. Otra integrante de la ONG, Ana María Ruano Guerra, fue inhabilitada para ser contratista del Estado con otra ONG, ADEMASYV, que en 2015 recibió $143,000 del presupuesto.



Diputados y funcionarios

Funcionarias y exfuncionarias



Jueza de la Corte de Cuentas de la República

Según el registro público de organizaciones del Ministerio de Gobernación (MIGOB), el representante legal de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) es el diputado del FMLN Calixto Mejía. La organización recibió $120,000 del presupuesto de 2016 de dos carteras distintas. Entre sus fundadores están Róger Blandino Nerio y el presidente del FONAES, Ricardo Evert Santamaría. Mejía negó que él fuera el representante legal.La Asociación Mujeres Tecleñas fue fundada en 2012 y sus fundadoras fueron funcionarias de la Alcaldía de Santa Tecla (regidoras), exdiputadas del FMLN, así como la esposa del exalcalde –y actual vicepresidente– Elda Tobar, y la vicepresidenta de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín. La organización recibió $30,000 del presupuesto 2016. Su actual representante es Virginia Mancía de Magaña, directora de Cooperación del MOP.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo y Fomento Urbano (FUSAFUR) fue fundada el 15 de octubre de 2015, según el Diario Oficial. Para el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando se votó el presupuesto de 2016, ya aparecía con $300,000 asignados. Su representante legal, Julia Elizabeth Alvarenga Salazar, es jueza de la Corte de Cuentas de la República. Entre sus integrantes está, además, una candidata a diputada suplente del partido GANA en 2012. Alvarenga dijo que no encuentra conflicto entre su cargo y recibir fondos, y que tienen años de realizar obras de beneficio público.







$33,000 para Fundación Ambientalista

La Fundación Ambientalista de Santa Ana recibió $33,000 del presupuesto de 2016 de la cartera de Hacienda. Aunque según registros públicos su representante es Hugo Noel García, el perfil público de la Asamblea de la diputada Milena de Escalón establece que es ella la presidenta de esa organización. La funcionaria rechazó que haya votado el presupuesto de 2016 y aseguró que ella asumió la presidencia después de asignados los fondos.



Mujer Legal

La Fundación Mujer Legal fue fundada en 2013, según el Diario Oficial del 16 de julio de ese año, por una sola familia.La presidenta de la Fundación Mujer Legal es la abogada Silvia de Bonilla. El resto de fundadores lo componen el núcleo familiar de la abogada, así como otras personas. De Bonilla dijo que no hay conflicto entre su cargo de jueza suplente y recibir fondos, porque es únicamente suplente y no titular.La fundación recibió $15,000 procedentes de la cartera de la Secretaría de Gobernabilidad del presupuesto general de 2016. En 2015 recibió lo mismo, pero de la Presidencia de la República.De Bonilla fue muchos años defensora en la Procuraduría General de la República (PGR). Entre sus referencias laborales incluye a dos exprocuradores: Miguel Ángel Cardoza y Marcos Gregorio Sánchez. Actualmente es abogada particular y jueza suplente de Paz de El Paraíso (Chalatenango).De Bonilla pretendió que los miembros de la Fundación Mujer Legal pudieran asistir a las capacitaciones del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en 2014. El CNJ le recordó que como jueza de Paz conocía que la Constitución lo prohibía.Entre sus clientes están el expresidente Antonio Saca y varios oficiales policiales que se mostraron ofendidos por aparecer ligados a estructuras del crimen organizado en el cartel de Texis.







Cómo leer los datos.

En la primera hoja del Documento, con nombre "Fondos" está el desglose de qué ONG recibió dinero del Presupuesto 2016, de qué partida, en qué cantidad y en cuántas asignaciones. Las ONGs del documento corresponden únicamente a aquellas que se logró comprobar algún tipo de nexo con políticos y/o funcionarios; y no la totalidad de ONGs que recibieron fondos del Presupuesto.

1. La columna "MIGOB" corresponde a si la ONG está en el registro público del Ministerio de Gobernación. Y la de "Representante", cuál es el representante legal de acuerdo a ese registro.

2. La columna "Documento" es el registro en el Diario Oficial de cada ONG, la columna ID es otro elemento público que ayuda a su conocimiento y "Enlaces" a vínculos públicos de interés.



En la segunda hoja del Documento, con nombre "Fundadores":

1. La columna "Fundadores" son sus fundadores de acuerdo a Diario Oficial

2. La columna "Institución", "Cargo" y "Link"es a qué institución se le encontró vínculo a cada nombre, bajo qué cargo y el vínculo que lo comprueba.

3. La columna "Junta Directiva", "Institución", "Cargo" y "Link" corresponde a los nombres actuales de la Junta Directiva de cada ONG, según Diario Oficial, Registro Público del Ministerio de Gobernación u otro registro, así como la institución con la que están vinculados los nombres y bajo qué cargo; así como el link que lo comprueba.