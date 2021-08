ONG defienden su participación en reunión con Bukele

Representantes de organizaciones de la sociedad civil que participaron el pasado viernes de una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele, defendieron su decisión de ser parte del encuentro que tuvo una duración de tres horas .

La reunión fue considerada por las organizaciones como un primer paso en el camino del diálogo, así como la oportunidad de cruzar ideas para que cada parte expusiera sus puntos sobre diferentes temas como el retroceso en la democracia, además de las complicaciones generadas por el golpe al poder judicial, y los ataques a medios de comunicación y a las organizaciones.

Empero, el participar en la reunión significó algunas críticas para las organizaciones y ante ellas se expresaron en las en redes sociales.

"Antes de que hasta nuestros ‘amigos’ nos sigan insultando: nadie nos ha comprado, sabemos muy bien con quién tratamos y, sobre todo, mientras no ocurra lo contrario, desde la sociedad civil seguiremos denunciando el actual avance autoritario", mencionó José Marinero, presidente de la Fundación Democracia Justicia Transparencia (DTJ).

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Javier Castro, el participar de la reunión no es ingenuidad y por el contrario, dijo, se aprovechó el momento para reiterar los retrocesos en la democracia.

"No es ingenuidad y se comprende el escepticismo. La sociedad civil fue consecuente y reiteró los retrocesos en la democracia y todas las preocupaciones. Ante la grave realidad, deben usarse todos los espacios para buscar revertir la situación. No hacer nada no es opción", aseveró Castro en su cuenta de Twitter.

Durante la reunión, según lo mencionaron algunos miembros de las organizaciones el viernes por la noche, el principal compromiso alcanzado con Bukele fue que este reconociera lo peligroso de su discurso contra sectores de la sociedad civil y contra Derechos Humanos, y que, por tanto, se comprometiera a dejar de lado el mismo.

Sin referencia

El presidente de la República, Nayib Bukele, no ha hecho referencia a la reunión sostenida el pasado viernes con representantes de organizaciones de la sociedad civil. En su cuenta de Twitter, hasta la tarde de ayer no había hecho alusión al encuentro que duró cerca de tres horas.