ONG: ley de recursos hídricos es privatizadora

Mientras los diputados oficialistas celebraron ayer la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, organizaciones de la sociedad civil calificaron la normativa como privatizadora.

El Foro del Agua, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la jesuita Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Mesa de Iglesias consideraron un avance que el país tenga finalmente un marco legal, pero advirtieron que no cumple con la agenda mínima que se han exigido durante los 15 años que trabajaron por mantener el tema en la agenda legislativa.

Las entidades lamentaron que los diputados oficialistas, quienes tenían el control de la comisión ad hoc que estudió la ley, no hayan dado marcha atrás a los límites máximos de extracción de agua, a la eliminación de los permisos ambientales para explotación y al cobro de cánones para las juntas comunales de agua.

La ley se aprobó 65 votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y Nuestro Tiempo. Estos diputados dejaron en pie el artículo 71, que permite a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) emitir autorizaciones para que las empresas privadas extraigan 365,000 metros cúbicos de agua o más al año, por un periodo prorrogable de 15 años. A juicio de las oenegés, grandes cantidades de agua no estarán disponibles para el uso doméstico, violentando el derecho humano al agua.

En el mismo artículo 71 se establece que las juntas de agua tendrán permisos también por 15 años prorrogables. En anteriores ocasiones, las oenegés señalaron que esta disposición ponía a entes comunitarios sin fines de lucro al mismo nivel de las empresas privadas.

Además, ayer reiteraron su rechazo al cobro de cánones para las juntas de agua y lamentaron que no se creó la figura del permiso de abastecimiento de poblaciones rurales y urbanas, "por medio del cual se pretendía que, en virtud de la función social, sin finalidad lucrativa, de las juntas de agua, la extracción del agua por parte de estas estuviera exentas del canon", expuso Fátima Peña, de la UCA.

Asimismo, el pleno de la Asamblea respaldó la decisión de la comisión ad hoc de eliminar el requisito de tramitar un permiso ambiental para obtener autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua. "Tenemos una ley que garantiza que la tramitología va a ser exprés, es decir, va a salir en tiempo récord para las empresas", dijo al respecto Amalia López, integrante de la Alianza. "Tenemos que estar claros los salvadoreños y salvadoreñas que el instrumento legal que se ha creado es para vender el agua y el acceso al saneamiento", agregó.

En el artículo 63 de la ley se reconocen como prioridades el uso doméstico y de consumo humano, pero no incluye el uso para abastecimiento de poblaciones. Según las oenegés, con esto se corre el riesgo de priorizar a la gran industria en caso de un conflicto por abastecimiento.

Por su parte, el oficialismo celebró la aprobación de la ley, mientras el opositor Nuestro Tiempo (NT) justificó su voto a favor. El diputado de NT, Johnny Wright Sol, sostuvo el martes que el país no podía seguir postergando la creación de un ente rector para el agua. "La ley contiene elementos buenos como elementos negativos y ahora la discusión ya no es si el país va a tener o no va a tener una ley de agua, sino en qué áreas tenemos que enfocar la lucha y la presión que se garantice ese derecho humano a todos los salvadoreños", dijo.

El presidente de la Asamblea y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, retomó ayer los argumentos de Wright: "Como decía ayer un diputado de la oposición, puede ser decía él, que esta no sea una ley perfecta, pero ya vamos a tener un punto de partida (...) Lo importante es que hemos demostrado que no necesitábamos 15 años (de espera)".