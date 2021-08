ONG: ley nacer con cariño deja de lado a sobrevivientes de violencia sexual

Organizaciones de la sociedad civil y feministas advierten que la ley nacer con cariño, propuesta por el Gobierno, no responde a la realidad de las mujeres salvadoreñas y no tiene un enfoque para las sobrevivientes de violencia sexual. Dicha iniciativa, denominada "Nacer con cariño para un parto respetado y Cuidado Cariñoso y sensible del recién nacido", fue presentada en a la Asamblea Legislativa el 27 de julio pasado, a iniciativa de la primera dama, Gabriela de Bukele.

Con la propuesta se pretende "garantizar el pleno desarrollo de los niños y niñas, enfocándose en la salud y cuidado materno-infantil", dice el anteproyecto, disponible en el sitio web de la Asamblea.

Sin embargo, para Morena Herrera, de la Colectiva Feminista, una iniciativa de esta naturaleza no puede "abstraerse de la realidad que vivimos en El Salvador". En la misma línea, Morena Morillo, coordinadora nacional del Foro Nacional de la Salud (FNS), consideró que la propuesta, que solo consta de 17 artículos, debe partir de la realidad existente de las mujeres.

En la iniciativa, el Gobierno insiste en que su objetivo es garantizar el bienestar de una madre y su hijo, pero Herrera señaló que no puede omitirse que la tercera parte de los embarazos y partos en el país son de niñas y adolescentes. Agregó que por lo menos 500 niñas menores de 14 años son obligadas a vivir el parto cada año. "Se tienen que enfrentar los embarazos impuestos por violencia sexual en este país, las maternidades forzadas e impuesta también y que es un problema grave", indicó.

Para Herrera, la ley no toma en cuenta estas realidades. En el artículo 6, inciso "e", la propuesta plantea como derecho del recién nacido el "realizar apego seguro inmediato, mediante el contacto piel a piel, inmediatamente después del nacimiento(...)". Además, en el inciso "g" se establece que tiene derecho a "su alojamiento conjunto, permaneciendo ambos (madre y bebé) en la misma habitación".

Pero la vocera de la Colectiva Feminista advirtió que para las niñas y mujeres sobrevivientes de abuso sexual, y que posteriormente son obligadas a vivir un embarazo que no fue su decisión, puede significar "una tortura", y tanto para ellas como para los recién nacidos puede resultar en un efecto negativo para sus vidas.

"Quisiéramos que la primera dama, que ha tenido a bien pensar en las mujeres (...), piense también que por una parte hay que parar la violencia sexual", dijo Herrera.

Por otra parte, la coordinadora del FNS, Morena Morillo, expuso que la protección de la mujer no solo debe limitarse al embarazo. También se deben de identificar las condiciones sociales, económicas y culturales de cada una, porque repercuten directamente en sus hijos cuando se convierte en madre. "Muchas veces viven en condiciones de hacinamiento, con falta de servicios básicos, sin agua, sin luz, sin saneamiento básico", indicó.

Por lo tanto, las leyes deben enfocarse en mejorar la calidad de vida de las mujeres y brindarles una atención de acuerdo a su realidad, principalmente a las mujeres pobres que viven en "zonas olvidadas", dijo Morillo.

En el artículo 7 de la propuesta se plantea que las madres serán informadas de los cuidados que deben tener con el recién nacido en situación de riesgo, pero Morillo señaló que muchas mujeres que enfrentan la muerte de sus bebés están ligadas a contextos de pobreza, baja o nula escolaridad y otras barreras que impone la desigualdad.

Para Morillo, la discusión debe de iniciar en torno a "estas condiciones en que viven estas mujeres a quien les fallecen los hijos o las hijas" y agregó que, aunque la ley tenga "palabras bonitas", hay más factores que se deben tomar en cuenta.

"Se siente como muy fácil decir que sí se va a tener una ley, pero se está muchas veces fallando en cosas elementales que es el control del parto, no digamos la preconcepción o después del parto", explicó Morillo.

Haciendo alusión al artículo 12, que relaciona el Plan Nacional de Salud con la intersectorialidad y el Plan Estratégico para el parto respetado, Morillo recordó que hasta hoy se desconoce cuál es el plan de salud del Gobierno.

Además, señaló que la intersectorialidad debe estar tanto en la institución, como en la sociedad civil y otros actores que puedan garantizar que las condiciones de vida de las mujeres cambien.

"No sólo es el momento del parto, sino cambiar esas barreras geográficas, económicas y culturales que tienen las mujeres, la baja escolaridad tiene que ver mucho", insistió.

Finalmente, tanto el FNS como la Colectiva Feminista coinciden en que la intención de la ley es buena, pero se debe partir desde la realidad de cada una de las mujeres y también se deben revisar las condiciones del sistema hospitalario actual que, a su juicio, no tendría la capacidad de ejecutar la ley en su totalidad.