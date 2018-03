ONU designa a Benito Andión como facilitador

Lee también

Benito Andión, un mexicano, es el designado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para servir de facilitador entre todos los sectores del país y buscar un segundo acuerdo de nación que permita superar los retos que El Salvador enfrenta, tras 25 años de haberse firmado los Acuerdos de Paz que pusieron fin a más de una década de conflicto armado entre la guerrilla y el ejército.El facilitador Andión es un funcionario que ya tiene experiencia en lograr acuerdos en El Salvador, ya que fue coordinador del apoyo de México al proceso de paz en 1992, además de ya haber estado como embajador mexicano en el país.A eso se le suma la trayectoria diplomática, que de acuerdo con el sitio oficial del Gobierno mexicano, la inició en 1976. Ha sido embajador en Honduras, Jamaica, Portugal e Israel, así como titular de los consulados generales de México en Miami (Estados Unidos) y Milán (Italia).Para Andión, llegar a un segundo acuerdo de nación pasa primero por definir los puntos de los diferentes sectores a tratar en la agenda: “Hemos venido a ayudarles a que en estos momentos de dificultad puedan encontrar ese camino que encontraron en su oportunidad, en años previos a los Acuerdos de Paz. Aquí no hay ninguna confrontación, simplemente hay un debate político propio de las democracias, y en ese sentido vamos a tratar de encontrar esas coincidencias que los unen y a sumar esas voluntades para salir adelante”.Ayer también se conoció el mensaje del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, quien considera que los actores políticos deben dejar de lado sus intereses particulares y se unan por los del país.“Confío en que los dirigentes de los partidos políticos y la sociedad civil volverán a situar el interés nacional por encima de todo y avanzar en la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva, en la que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los beneficios de la paz y el desarrollo sostenible”, dice el mensaje que envió Guterres y que fue leído por el subsecretario general de asuntos políticos de la ONU, y enviado especial del secretario general, Miroslav Lajcák.Por otra parte, a Andión se le consultó si la búsqueda de un nuevo acuerdo de país incluye que se dialogue con las pandillas. El diplomático no confirma, pero tampoco rechazó la posibilidad, y se limitó a decir que los temas coyunturales le corresponden al Gobierno definirlos.“Los temas de coyuntura son temas que el Gobierno administra. Nuestro propósito es más estratégico. Encontrar esas soluciones de largo plazo, esa incorporación de la nueva generación que no vivió aquellos días y que necesita hoy nuevas esperanzas... Cuenten conmigo”, expresó Andión.El facilitador que ha designado la ONU estará en el país hasta mañana, para sostener encuentros bilaterales con diferentes partidos y sectores del país. En una segunda fase de reuniones se espera que ya se hagan encuentros entre los principales actores que se involucrarán en el proceso. “Nuestro trabajo ya lo comenzamos. Empezamos de manera bilateral y después buscaremos la manera que ellos deseen encontrarse y buscar los caminos nuevos”, dijo Andión.