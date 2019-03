ONU pide a El Salvador profundizar en acciones para prevenir violencia contra niñas y mujeres

El Salvador experimenta una baja considerable en las estadísticas de feminicidios durante los primeros meses de 2019, pero la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para exhortar al Gobierno salvadoreño en la lucha contra todo tipo de violencia contra niñas y mujeres y pidió no bajar la guardia en el tema de la prevención, no solo en cifras de asesinatos y ataques físicos.

En el primer trimestre de 2018 la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 188 asesinatos de mujeres, mientras que en lo que va de 2019 se reportan 64 víctimas. Ambos números son más bajos que los reportados en 2017, pero todavía generan alarma a escala internacional, donde se considera a El Salvador como uno de los países con mayores tasas de feminicidios.

"En El Salvador, según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres de 2017, elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos, a lo largo de su vida siete de cada 10 mujeres entrevistadas manifestaron haber enfrentado violencia y cuatro de cada 10 revelaron violencia sexual. La encuesta también mostró que solo el 6 % de las mujeres agredidas presentaron denuncias o buscaron apoyo. El resto no acudió en parte porque las instituciones no les eran accesibles, pero también porque pensaron que no les creerían, sintieron vergüenza, fueron amenazadas, no sabían dónde acudir o tuvieron temor a las represalias", manifestó la ONU en un comunicado hecho público ayer.

La institución global, que tiene representación en El Salvador, hizo hincapié además en los otros tipos de violencia que enfrentan las mujeres y por las cuales, a su juicio, también se debe velar.

Según el comunicado, en 2017 hubo 1,442 niñas y adolescentes agredidas sexualmente, mientras que el 92 % de las mujeres que laboraban en servicio doméstico no tenía acceso a seguridad social. "Además, en promedio, los ingresos de las mujeres fueron un 33 % inferiores al de los hombres", señala el informe que se basa en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2017.

También destacó que, a pesar de ser mayoría a nivel poblacional, las mujeres apenas tienen 30 % de la representación en la Asamblea Legislativa y un 11 % en alcaldías y concejos municipales.

"Naciones Unidas llama a los Estados y sus sociedades a buscar formas innovadoras para abogar por la igualdad y el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres, y así superar estos retos. Estas innovaciones pueden ir en la línea de facilitar el acceso a la protección jurídica y social, a servicios públicos y a infraestructura inclusiva sostenible", sostiene el organismo internacional.

El país es considerado por Amnistía Internacional (AI) uno de los más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró tasas de feminicidios de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado a nivel internacional como epidemia.

Feminicidios

El Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA) registró durante 2018 un total de 382 asesinatos de mujeres, un aumento de 37 casos respecto a 2017, pero todavía cifras más bajas que las de 2016, que cerró con 524 casos registrados.

"Si bien es cierto se puede ver que los feminicidios están a la baja, hay otros tipos de violencia que van al alza y que afectan a las mujeres y las ponen siempre en riesgo de ser asesinadas", manifestó Silvia Juárez, coordinadora del programa Por Una Vida Libre de Violencia, de ORMUSA.

Juárez manifestó que hay registros de aumento en casos de violencia sexual, esclavitud y abuso de las pandillas sobre la población adolescente. "Nos preocupa que el Estado no sea capaz de evitar estos tipos de violencia y que no haya total certeza de todas las mujeres que sufren violencia porque hay muchas que no se atreven a denunciar por temor. En ese sentido hay un subregistro de mujeres que no están siendo atendidas", añadió Juárez.

A nivel nacional, los tres departamentos con más cantidad de homicidios de mujeres durante 2018 fueron San Salvador (110), Sonsonate (40) y Usulután (38). El 40 % de los casos eran mujeres menores de 30 años.

Además, las estadísticas revelan que el 70 % de los asesinatos de mujeres durante 2018 fue cometido con arma de fuego.

En lo que respecta a 2019, la subinspectora Ana Alicia de Franco, de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo el jueves 7 de marzo que hay un incremento en las denuncias y eso habla que el empoderamiento de las mujeres va en aumento.

"Contamos con 189 denuncias de violencia de género en lo que va del año. El tipo de violencia que más es denunciado es la física y las edades que más se reflejan es entre los 25 y 35 años", expuso la vocera policial.

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en El Salvador reveló ayer que implementará un proyecto de protección de niñas y adolescentes ante la violencia sexual, el embarazo y las uniones tempranas, temas en los que ORMUSA hace hincapié.

Priorizará los 10 municipios con más inscripciones prenatales de adolescentes hasta 2015: San Miguel, Jiquilisco, Usulután, Izalco, Acajutla, Ahuachapán, Colón, Soyapango, San Martín y Santa Ana.