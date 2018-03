ONU rechaza propuesta de mediar diálogo entre pandillas y Gobierno salvadoreño

Lee también

El enviado especial de la ONU a El Salvador, Benito Andión, aseguró hoy que el ente multinacional no mediará entre las pandillas y el Gobierno para la instauración de un diálogo."Definitivamente no" habrá un diálogo y "hemos sido en eso perfectamente claros" porque la ONU está "estrictamente apegada a derecho y consideramos no es posible que (la aplicación de) la ley se negocie", dijo Andión en una entrevista televisiva.De esta forma el ente le dio un carpetazo a la solicitud de un conglomerado de iglesias evangélicas y luteranas de mediar entre el Gobierno y las pandillas para facilitar un "proceso de paz" que detenga la ola de violencia que se cobró la vida de más de 11,000 personas en los últimos dos años.Andión se encuentra en el país desde el 14 de febrero para buscar "consensos" en torno a la metodología y la agenda de un diálogo que permita alcanzar acuerdos nacionales.El diplomático mexicano fue nombrado como enviado especial de la ONU para facilitar el diálogo en El Salvador el pasado 16 de enero, mismo día en que se conmemora el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz que cerraron el conflicto armado en ese país."Vamos a pedirle a Andión que ese proceso atienda la violencia" e incluya el "diálogo con las pandillas", señaló el obispo luterano Medardo Gómez, que también forma parte del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC).El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró el 6 de febrero pasado que los pandilleros buscan dialogar y negociar con el Ejecutivo porque están "desesperados" ante las políticas de seguridad que los tienen "arrinconados".El funcionario atribuyó esto a las "medidas extraordinarias" con las que se reforzó el régimen de seguridad en las 6 cárceles que albergan pandilleros, se formó un comando elite para dar caza a las columnas armadas en la zona rural y permitieron el despliegue de más militares.El periódico digital El Faro ha informado, citando fuentes anónimas, que las pandillas pidieron al Gobierno entablar una mesa de diálogo para frenar la ola de violencia y evitar una guerra abierta.Las pandillas son acusadas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.Según el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, en su Gobierno "no hay espacio para diálogo" o para "treguas" y "no queda otro camino" para combatir a las pandillas que la "guerra".