ONU señala deficiencias en la nueva Ley Crecer Juntos

La Ley Crecer Juntos, aprobada el mes pasado por la Asamblea Legislativa, no toma en cuenta las observaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hizo a El Salvador en 2018, advirtió ayer Luis Pedernera, uno de los miembros del organismo, durante un foro organizado por la Red para la Infancia y Adolescencia (RIA) para evaluar las oportunidades y retos de la nueva normativa.

"Me llama la atención el poco espacio que se le dedica al derecho a la salud (...). Por ejemplo, no se habla nada de métodos anticonceptivos; no se habla nada, en un país como El Salvador, sobre la persecución por aborto. La nueva ley no dice nada sobre las recomendaciones que ya ha hecho el Comité sobre educación sexual, métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo para adolescentes", valoró el vicepresidente del Comité, un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los Estados firmantes, incluyendo nuestro país. "Entonces, ¿cómo ha tomado en cuenta El Salvador las observaciones que le hizo el Comité en 2018?", cuestionó Pedernera, quien hasta hace un año presidió el Comité.

También indicó que la nueva legislación no retoma la condena al castigo físico en todos los entornos, que estaba claramente planteada en la extinta Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). "Es una norma fundamental y eso desaparece", advirtió.

Además, señaló contradicciones entre el Código Penal Juvenil y los derechos de las niñas embarazadas; y advirtió de una falta de claridad sobre el presupuesto para implementar la ley. "Una ley sin fondos es un cambio retórico. Cambian los nombres de las leyes, pero la realidad sigue operando como si no hubiese ocurrido nada", afirmó.

Pedernera criticó que haya sido incluido un capítulo que hable sobre "los deberes" de la niñez y la adolescencia, cuando lo que se pretende es que sean sujetos de derechos.

"Las compañeras han expuesto la ruta que se ha seguido con la LEPINA y lamentablemente creemos que ese camino lo hemos desandado", manifestó por su parte el presidente de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Henri Fino, en referencia a las intervenciones de representantes de RIA, de los juzgados especializados en Niñez y Adolescencia, del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

"Si con esa consolidación de la LEPINA en 11 años algo se había avanzado, hoy ponemos ese cronómetro a cero", añadió Fino, quien habló en representación de la sociedad civil. El presidente de la FESPAD anotó los tres principales temores de la sociedad civil: no hay garantías del recurso financiero, hay dudas sobre que funcione la institucionalidad al desaparecer el CONNA y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez (ISNA) y la nula participación en la discusión del anteproyecto de ley.