OPS dice que apertura debe ser bajo protocolos

El rastreo de los casos positivos y sus contactos para tener evidencia exacta y el desarrollo de protocolos son algunas medidas a tener en cuenta para la reapertura de la economía, según explicó el representante de la OPS-OMS en El Salvador Carlos Garzón; todo esto cuando la curva de contagios inicia su descenso.

Garzón dijo que algunos países de América preparan su reapertura y son algunos que han tenido "alta circulación y están comenzando a bajar sus curvas" y existe la necesidad de "abordar el componente social y el componente económico adicional al tema de salud".

El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el país dijo que por los estudios serológicos tomados "buena parte de la población todavía sigue siendo susceptible a adquirir el covid", de ahí la importancia de hacer un buen estudio antes de volver a la actividad económica y social.

"Ya varios países de las Américas están comenzando a abrir, desde esta misma semana, pero hay que ajustar muy bien el número de casos, el crecimiento, los contactos y el seguimiento epidemiológico", explicó Garzón.

Bajo esa misma óptica la comisionada presidencial, Carolina Recinos, aseguró que como Gobierno tratan de "abrir válvulas" para reactivar la economía, pero con un estudio determinado de la situación de los casos en el país.

"El Gobierno no tienen ningún interés particular de tener una cuarentena, no está rechazando hablar para abrir válvulas y reactivar la economía", dijo Recinos.

La comisionada dijo que no se comparan con lo que hacen otros países en este momento, pues lo que interesa es la realidad salvadoreña.

"Tenemos que revisar esos contagios, estamos trabajando los protocolos, queremos abrir válvulas, pero solo lo podemos hacer si tenemos la certeza de que no vamos a ser irresponsables al abrir", aseguró la comisionada.