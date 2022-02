OPS sigue de cerca cuatro sublinajes de ómicron

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) está vigilando de cerca cuatro sublinajes de la variante ómicron en América Latina y el Caribe: se trata de BA1, BA11, BA2 y BA3, pero no hay motivo para catalogarlos como de preocupación, informaron ayer las autoridades del organismo internacional.

"No hay evidencia sólida que demuestre algún cambio en términos de transmisibilidad, cuadro clínico, severidad o comportamiento epidemiológico en ninguno de los cuatro sublinajes de ómicron. Por lo tanto, no hay motivos para pensar que un sublinaje en particular pueda llegar a causar mayor letalidad", afirmó el doctor Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para covid-19 de la OPS.

A escala mundial, el sublinaje predominante es BA1, y en la región latinoamericana y caribeña también. De las muestras analizadas el mes pasado, BA1 y BA11 fueron detectadas en el 95% de las muestras analizadas en América del Norte y en el 87% de las muestras analizadas en América del Sur y el Caribe.

BA2 solo ha sido detectado en México, Argentina y Estados Unidos, pero a escala regional solo ha aparecido en menos del 1% de las muestras analizadas, agregó Aldighieri, quien destacó que el proceso de evolución del coronavirus SARS-CoV-2 es "muy dinámico", por lo que insistió en que "la clasificación de sublinajes dentro de una misma variante corresponde a un análisis muy profundo del material genético del virus, que permite diferenciar de manera muy detallada cualquier cambio que pueda aparecer; sin embargo, esos cambios no son suficientes para clasificarlos como una variante diferente; por lo tanto, se mantiene su clasificación como ómicron".

VACUNACIÓN SIGUE SIENDO UNA ESTRATEGIA CRUCIAL

Aún hay un 37% de la población de América Latina y el Caribe que no tiene ni una sola dosis contra el covid-19; más aún, un 54% de esa población sin inmunizar habita en los países de bajo o mediano ingreso, detalló la directora de la OPS, Carissa Etienne, quien destacó la inmunización como una de las estrategias más importantes para combatir la pandemia.

"Nuestra región cuenta con una de las tasas de vacunación más altas contra covid-19 en el mundo; sin embargo, las Américas son la región más desigual del mundo. A pesar del progreso, la vacunación sigue siendo inequitativa, desigual, en América Latina y el Caribe, y un signo preocupante es que una de cada cuatro personas no ha recibido una sola dosis de protección", anotó.

La funcionaria pidió a los países a ser transparentes con las estadísticas que proporciona a la OPS/OMS y ofreció apoyo desde ese organismo para quienes tengan dificultades para recopilar la data relacionada con la vacunación contra covid-19. "Instamos a los países a que obtengan información y notifiquen los datos, que muestran las coberturas de vacunación por edad, sexo, grupo de riesgo. Sin estas cifras, no podemos saber la proporción de grupos en riesgo", dijo Etienne.