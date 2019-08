ORMUSA: 26 de cada 100 mujeres enfrentan violencia laboral

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó ayer los resultados del estudio de "Percepción de la violencia laboral contra las mujeres en los sectores público y privado" en El Salvador, el cual reveló que 26 de cada 100 mujeres enfrentan algún tipo de violencia en su centro de trabajo.

De las 1,090 mujeres trabajadoras encuestadas, el 25.9 % dijo que ha sido víctima de maltrato físico y psicológico, incluyendo en este último agresiones verbales y no verbales.

Del total de trabajadoras agredidas, solo el 3.3 % interpuso denuncia ante las instituciones competentes. El 43 % de las mujeres encuestadas manifiestan desconocer los servicios que prestan las diferentes instituciones garantes de derechos laborales.

"Encontramos un dato que es un poco preocupante, que de las 282 mujeres que manifestaron que sí identifican la violencia, solamente 36 se fueron a una institución a interponer una denuncia o un aviso", dijo Carmen Urquilla, coordinadora del Programa de justicia laboral y económica de ORMUSA.

El 18 % de las trabajadoras encuestadas considera que es víctima de discriminación en sus centros de trabajo, algunas identificaron la discriminación por razones de género. El sondeo revela que el 7.5 % de las trabajadoras reconoce ser víctima de acoso sexual en su trabajo, tanto en el sector público como privado.

El 12.7 % de las trabajadoras dijeron ser víctimas de acoso laboral. "Reciben gritos, hay malos tratos, hay mucha violencia psicológica, que se les asigna un gran número de tareas que no pueden cumplir. Pero también del otro lado nos encontramos a muchas trabajadoras, y eso sí era una característica del sector público, es que no se les asignaba ninguna tarea, no se les daba trabajo y se les aislaba del resto de compañeras y compañeros de trabajo", agregó.

Otro resultado que destacan es que el 45 % de las participantes dijo que se incumple el pago de la indemnización. Además, 30 de cada 10 mujeres tienen dificultades en sus lugares de trabajo para que les puedan dar permisos para el cumplimiento de responsabilidades familiares. "Y que en algunos casos, cuando se los dan, lo que hacen es descontarles el tiempo en el que se han ausentado", expuso Urquilla.

La desigualdad salarial también es percibida como violencia económica, ya que el 21 % de las trabajadoras de ambos sectores (público y privado) reporta que su remuneración es inferior en comparación con la que reciben sus pares masculinos, aun cuando realizan igual actividad en el trabajo. Incluso, a medida que las trabajadoras tienen mayor nivel académico, la brecha salarial se incrementa.

"Este estudio nos confirma la realidad de cómo las mujeres enfrentan el mundo del trabajo y cómo esto puede ser también un desincentivo para que participen; pero también que no necesariamente afecta cómo producimos, sino el costo sobre el cual las mujeres producen en El Salvador enfrentando la violencia laboral", dijo Silvia Juárez, coordinadora del Programa para una Vida Libre de Violencia de ORMUSA.

Entre las recomendaciones de la organización está que el Ministerio de Trabajo ratifique el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y su recomendación 206. Y a la Asamblea Legislativa que trabaje en una jurisdicción especializada.